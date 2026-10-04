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[GALLERY] Nhìn lại hành trình thi nhan sắc của Á hậu Pháo

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Nhìn lại hành trình thi nhan sắc của Á hậu Pháo

Sau dấu ấn trong âm nhạc, rapper Pháo liên tiếp thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)
Rapper Pháo giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026. Cô đồng thời nhận giải Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Rapper Pháo giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026. Cô đồng thời nhận giải Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Theo Vietnamnet, ở phần thi ứng xử Top 5 Miss Universe Vietnam 2026, Pháo được hỏi về áp lực lớn nhất của phụ nữ ngày nay. Cô cho rằng phụ nữ thường giằng co giữa mong muốn của bản thân và việc làm hài lòng những người xung quanh. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Theo Vietnamnet, ở phần thi ứng xử Top 5 Miss Universe Vietnam 2026, Pháo được hỏi về áp lực lớn nhất của phụ nữ ngày nay. Cô cho rằng phụ nữ thường giằng co giữa mong muốn của bản thân và việc làm hài lòng những người xung quanh. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Trong hồ sơ Miss Universe Vietnam 2026, Pháo cho biết cô tham gia cuộc thi để bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở một lĩnh vực mới. Nữ rapper xem đây cũng là cơ hội khám phá bản thân, thể hiện cá tính và tinh thần không ngừng đổi mới. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Trong hồ sơ Miss Universe Vietnam 2026, Pháo cho biết cô tham gia cuộc thi để bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở một lĩnh vực mới. Nữ rapper xem đây cũng là cơ hội khám phá bản thân, thể hiện cá tính và tinh thần không ngừng đổi mới. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Trước Miss Universe Vietnam, Pháo từng nhận được sự chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Theo Dân Việt, cô lọt Top 31 trước khi dừng hành trình tại cuộc thi vào cuối tháng 6. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Trước Miss Universe Vietnam, Pháo từng nhận được sự chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Theo Dân Việt, cô lọt Top 31 trước khi dừng hành trình tại cuộc thi vào cuối tháng 6. Ảnh: Miss Universe Vietnam.
Đại diện Pháo cho biết nữ rapper và ê-kíp Miss Grand Vietnam 2026 chưa thống nhất một số điều kiện trong quá trình làm việc. Người đại diện khẳng định quyết định rút lui không xuất phát từ mâu thuẫn hay tranh chấp. Ảnh: FB Pháo.
Đại diện Pháo cho biết nữ rapper và ê-kíp Miss Grand Vietnam 2026 chưa thống nhất một số điều kiện trong quá trình làm việc. Người đại diện khẳng định quyết định rút lui không xuất phát từ mâu thuẫn hay tranh chấp. Ảnh: FB Pháo.
Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô cao 1m68, nặng 49 kg và được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Ảnh: FB Pháo.
Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Cô cao 1m68, nặng 49 kg và được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Ảnh: FB Pháo.
“2 phút hơn” là một trong những ca khúc gắn với tên tuổi Pháo. Bản hit đạt hàng trăm triệu lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng, đồng thời lan tỏa trên TikTok với hơn 1 tỷ lượt sử dụng âm thanh. Ảnh: FB Pháo.
“2 phút hơn” là một trong những ca khúc gắn với tên tuổi Pháo. Bản hit đạt hàng trăm triệu lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng, đồng thời lan tỏa trên TikTok với hơn 1 tỷ lượt sử dụng âm thanh. Ảnh: FB Pháo.
Đầu năm 2026, Pháo tiếp tục thử sức với diễn xuất trong “Thỏ ơi!” của đạo diễn Trấn Thành. Ảnh: FB Pháo.
Đầu năm 2026, Pháo tiếp tục thử sức với diễn xuất trong “Thỏ ơi!” của đạo diễn Trấn Thành. Ảnh: FB Pháo.
Bộ phim đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, đánh dấu thêm một lĩnh vực mà nữ nghệ sĩ lựa chọn khám phá bên cạnh âm nhạc. Ảnh: FB Pháo.
Bộ phim đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, đánh dấu thêm một lĩnh vực mà nữ nghệ sĩ lựa chọn khám phá bên cạnh âm nhạc. Ảnh: FB Pháo.
Xem video: "Rapper Pháo trình diễn "2 phút hơn" tại Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Á hậu Pháo #Miss Universe Vietnam #rapper Pháo #sắc đẹp #nghệ sĩ

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