Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Khảo sát MIT: 76% nhà toán học trẻ nản lòng vì AI

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Khảo sát MIT: 76% nhà toán học trẻ nản lòng vì AI

Khảo sát MIT với 268 nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp cho thấy AI khiến nhiều người giảm động lực và cân nhắc lại con đường học thuật trong toán học.

Minh Quân - Hà Anh
#MIT #Trí tuệ nhân tạo #Nhà toán học #Nghiên cứu học thuật #Động lực nghề nghiệp

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT