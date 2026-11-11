Minh Quân - Hà Anh
HOT VIDEO
[SPOTLIGHT] Khảo sát MIT: 76% nhà toán học trẻ nản lòng vì AI
Khảo sát MIT với 268 nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp cho thấy AI khiến nhiều người giảm động lực và cân nhắc lại con đường học thuật trong toán học.
[SPOTLIGHT] TP.HCM siết kiểm soát vùng sản xuất, chặn thực phẩm bẩn
TP.HCM và MM Mega Market tăng kiểm soát thực phẩm từ vùng sản xuất. Vụ 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ở Đồng Nai cho thấy cần chặn rủi ro từ trang trại.
[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất giảm phạt cho 2,5 triệu mã số thuế
Bộ Tài chính ghi nhận hơn 2,5 triệu người nộp thuế chưa đóng mã số hoặc không còn tại địa chỉ đăng ký, đồng thời đề xuất giảm phạt chậm khai thuế.
[SPOTLIGHT] TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhân lực
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.
[SPOTLIGHT] Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone, máy tính cũ từ 2027
Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone và máy tính cũ nhằm giảm rủi ro lộ dữ liệu, cháy nổ và ô nhiễm do rác thải điện tử.
[SPOTLIGHT] Xăng dầu khiến CPI tháng 10/2026 tăng 0,2%
CPI cả nước tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ.
[SPOTLIGHT] Siêu thị giữ giá hàng Tết trước áp lực chi phí tăng
Trước Tết, MM Mega Market, Saigon Co.op và WinMart tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung và thẩm định đề xuất điều chỉnh giá để hạn chế hàng hóa tăng 5–15%.
[SPOTLIGHT] VN-Index giảm phiên thứ ba, ngân hàng chịu áp lực bán
Ngày 2/11, VN-Index mất hơn 30 điểm, có lúc xuống dưới 1.700 điểm. Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 510 tỷ đồng trên HoSE.
[SPOTLIGHT] BSR và PV GAS gửi ngân hàng hơn 109.000 tỷ đồng
Báo cáo quý III cho thấy BSR và PV GAS gửi tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng tại ngân hàng. Petrolimex và PV OIL cũng nắm lượng tiền gửi lớn.
[SPOTLIGHT] Ngân hàng trung ương mua 321 tấn vàng trong quý III
Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận ngân hàng trung ương mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, trong khi nhu cầu vàng miếng và trang sức giảm mạnh.