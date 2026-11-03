Con trai Steve Jobs rời công nghệ, lập quỹ chống ung thư tỷ USD

Ngoại hình và phong thái của Reed Jobs thường khiến công chúng liên tưởng đến người cha quá cố Steve Jobs. Tuy nhiên, thay vì bước tiếp vào ngành công nghệ để phát triển những sản phẩm có sức ảnh hưởng toàn cầu, con trai nhà sáng lập Apple lại lựa chọn một hướng đi khác. Anh dành sự nghiệp cho cuộc chiến chống ung thư, căn bệnh từng cướp đi sinh mạng của cha mình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fortune, Reed chia sẻ rằng nếu có thể nhận lời khuyên từ Steve Jobs, anh muốn nghe câu nói: “Đừng rời khỏi con đường đã chọn”.

Reed Jobs lựa chọn tập trung nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị ung thư. (Ảnh: The Information)

Quyết định theo đuổi lĩnh vực y sinh của Reed không đơn thuần là lựa chọn nghề nghiệp. Steve Jobs qua đời năm 2011 sau thời gian chống chọi với ung thư tuyến tụy, để lại khoảng trống lớn trong gia đình và cộng đồng công nghệ. Với Reed, trải nghiệm mất cha trở thành động lực để tìm kiếm những phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Thay vì phát triển thiết bị hay phần mềm, anh muốn góp phần thúc đẩy các nghiên cứu khoa học có khả năng thay đổi cách con người phòng ngừa và điều trị căn bệnh nguy hiểm này.

Năm 2023, Reed thành lập Yosemite, quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào lĩnh vực ung thư. Điểm khác biệt trong mô hình hoạt động của quỹ là kết hợp đầu tư thương mại với các khoản tài trợ từ thiện không hoàn lại. Yosemite hỗ trợ những nghiên cứu học thuật ở giai đoạn đầu, vốn có mức độ rủi ro cao và khó thu hút nguồn vốn truyền thống. Từ các kết quả nghiên cứu ban đầu, quỹ tiếp tục hỗ trợ hình thành những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học và y tế, hướng đến đưa phát hiện khoa học thành phương pháp điều trị có thể ứng dụng thực tế.

Reed Jobs cùng các cộng sự tại Yosemite, quỹ đầu tư chuyên hỗ trợ lĩnh vực nghiên cứu ung thư. (Ảnh: STAT News)

Theo thông tin được cung cấp, Yosemite hiện quản lý tài sản hơn 1 tỷ USD và có danh mục khoảng 25 startup. Quy mô này cho phép quỹ tham gia vào nhiều giai đoạn phát triển của các nghiên cứu, từ hỗ trợ ý tưởng khoa học đến thúc đẩy thương mại hóa. Tuy nhiên, đầu tư vào y sinh là quá trình dài hạn, đòi hỏi nguồn lực lớn và không bảo đảm mọi nghiên cứu đều thành công. Việc tìm ra liệu pháp mới cần trải qua nhiều bước kiểm chứng trước khi có thể đưa vào điều trị rộng rãi.

Con đường Reed Jobs lựa chọn vì thế khác biệt với di sản công nghệ của Steve Jobs, nhưng vẫn gắn với khát vọng tạo ra thay đổi lớn. Nếu người cha từng góp phần định hình cách con người sử dụng máy tính và điện thoại, người con đang đặt nguồn lực tài chính vào khoa học sự sống. Với Yosemite, mục tiêu không chỉ là xây dựng danh mục đầu tư có giá trị mà còn thúc đẩy tiến bộ trong nghiên cứu ung thư. Đây là hành trình nhiều thách thức, song cũng cho thấy một cách tiếp nối di sản gia đình không nhất thiết phải đi theo con đường cũ.