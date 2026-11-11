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[SPOTLIGHT] Ngân hàng trung ương mua 321 tấn vàng trong quý III

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[SPOTLIGHT] Ngân hàng trung ương mua 321 tấn vàng trong quý III

Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận ngân hàng trung ương mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, trong khi nhu cầu vàng miếng và trang sức giảm mạnh.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng trung ương #Vàng #Hội đồng Vàng Thế giới #Nhu cầu vàng #Thị trường vàng

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