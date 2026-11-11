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[SPOTLIGHT] Quá hạn thuế đất: Mức chậm nộp và trường hợp được miễn

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[SPOTLIGHT] Quá hạn thuế đất: Mức chậm nộp và trường hợp được miễn

Hạn nộp thuế đất hằng năm lùi đến 2/11. Người nộp thuế chậm hạn phải chịu mức 0,03% mỗi ngày, nhưng một số trường hợp tại Hà Nội được miễn, giảm.

Minh Quân - Hà Anh
#Thuế đất #Chậm nộp thuế #Miễn giảm thuế #Hà Nội #Hạn nộp thuế

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