TP HCM thống nhất 4 nhóm chính sách chưa trình tại kỳ họp cuối năm

HĐND TP HCM thống nhất chưa trình bốn nhóm chính sách lớn liên quan đến nhà ở, TOD, giao thông xanh và bồi thường, tái định cư tại kỳ họp cuối năm 2026.

Ngày 10/11, Thường trực HĐND TP HCM phối hợp với Thường trực UBND Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức cuộc họp liên tịch nhằm thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP HCM khóa XI.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo

Theo Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Võ Anh Tuấn, tại kỳ họp thứ tám của HĐND TP HCM khóa XI dự kiến diễn ra trong hai ngày 3 và 4/12, HĐND Thành phố sẽ xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp năm 2027; kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 về hoàn thiện tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Các nội dung về quyết toán ngân sách, ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2026 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2027 cũng nằm trong chương trình kỳ họp.

Đáng chú ý, dự kiến có 80 nội dung trình ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm 53 nội dung triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 27 nội dung khác. Ngoài ra, kỳ họp xem xét 23 nội dung dự kiến ban hành nghị quyết cá biệt, trong đó có 4 nội dung triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và 19 nội dung khác.

Kỳ họp cũng sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cơ bản thống nhất với nội dung, chương trình kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, chia sẻ và đồng hành giữa các cơ quan vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, đăng ký xây dựng nghị quyết đối với các nội dung quy phạm pháp luật; hoàn thiện hồ sơ dự thảo đúng trình tự, thủ tục và bảo đảm chất lượng.

Theo yêu cầu, hồ sơ dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật phải gửi đến Thường trực HĐND Thành phố chậm nhất ngày 17/11; đối với dự thảo nghị quyết cá biệt là ngày 22/11.

Đối với những nội dung quan trọng đã được Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến nhưng có điều chỉnh về chủ trương, phạm vi tác động rộng, sử dụng nguồn lực lớn hoặc ảnh hưởng đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan liên quan cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi hoàn thiện hồ sơ trình HĐND Thành phố.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐND Thành phố thống nhất chưa trình tại kỳ họp lần này 4 nội dung theo đề xuất của UBND Thành phố và các Ban HĐND. Các nội dung gồm chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ các loại hình nhà ở; chính sách phát triển đô thị tại khu vực TOD; lộ trình chuyển đổi, chính sách phát triển giao thông xanh và quy định vùng phát thải thấp.

Nội dung thứ tư liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp bị ảnh hưởng khi khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện chương trình kỳ họp, đồng thời rà soát, giải quyết và trả lời đầy đủ 136 nội dung kiến nghị của cử tri.

Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 17/11. Các cơ quan cần tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm chất lượng trả lời kiến nghị, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố.