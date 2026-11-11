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[SPOTLIGHT] Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập ô tô và linh kiện

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[SPOTLIGHT] Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập ô tô và linh kiện

Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập ô tô nguyên chiếc và linh kiện trị giá 10,13 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ, chủ yếu từ châu Á.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhập khẩu ô tô #Linh kiện ô tô #Thương mại Việt Nam #Nhập khẩu #Châu Á

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