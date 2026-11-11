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[SPOTLIGHT] TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhân lực

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[SPOTLIGHT] TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhân lực

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.

Minh Quân - Hà Anh
#TP.HCM #Sở Khoa học và Công nghệ #Đào tạo nhân lực chất lượng cao #Chính sách hỗ trợ đào tạo #HĐND TP.HCM

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