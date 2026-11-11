Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhân lực
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.
Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone và máy tính cũ nhằm giảm rủi ro lộ dữ liệu, cháy nổ và ô nhiễm do rác thải điện tử.
CPI cả nước tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ.
Trước Tết, MM Mega Market, Saigon Co.op và WinMart tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung và thẩm định đề xuất điều chỉnh giá để hạn chế hàng hóa tăng 5–15%.
Ngày 2/11, VN-Index mất hơn 30 điểm, có lúc xuống dưới 1.700 điểm. Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 510 tỷ đồng trên HoSE.
Báo cáo quý III cho thấy BSR và PV GAS gửi tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng tại ngân hàng. Petrolimex và PV OIL cũng nắm lượng tiền gửi lớn.
Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận ngân hàng trung ương mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, trong khi nhu cầu vàng miếng và trang sức giảm mạnh.
Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế trên cả nước chấm dứt gây sức ép, bảo đảm người nộp thuế được hoàn khoản nộp thừa hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế.
Hạn nộp thuế đất hằng năm lùi đến 2/11. Người nộp thuế chậm hạn phải chịu mức 0,03% mỗi ngày, nhưng một số trường hợp tại Hà Nội được miễn, giảm.
Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel giới thiệu chip VGC v1.0 do Việt Nam làm chủ thiết kế, với tốc độ mã hóa nhanh gấp 15 lần so với phần mềm.
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu cơ quan; dự thảo dự kiến trình HĐND vào tháng 12-2026.
Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone và máy tính cũ nhằm giảm rủi ro lộ dữ liệu, cháy nổ và ô nhiễm do rác thải điện tử.
CPI cả nước tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ.
Trước Tết, MM Mega Market, Saigon Co.op và WinMart tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung và thẩm định đề xuất điều chỉnh giá để hạn chế hàng hóa tăng 5–15%.
Ngày 2/11, VN-Index mất hơn 30 điểm, có lúc xuống dưới 1.700 điểm. Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 510 tỷ đồng trên HoSE.
Báo cáo quý III cho thấy BSR và PV GAS gửi tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng tại ngân hàng. Petrolimex và PV OIL cũng nắm lượng tiền gửi lớn.
Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận ngân hàng trung ương mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, trong khi nhu cầu vàng miếng và trang sức giảm mạnh.
Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế trên cả nước chấm dứt gây sức ép, bảo đảm người nộp thuế được hoàn khoản nộp thừa hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế.
Hạn nộp thuế đất hằng năm lùi đến 2/11. Người nộp thuế chậm hạn phải chịu mức 0,03% mỗi ngày, nhưng một số trường hợp tại Hà Nội được miễn, giảm.
Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel giới thiệu chip VGC v1.0 do Việt Nam làm chủ thiết kế, với tốc độ mã hóa nhanh gấp 15 lần so với phần mềm.
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt, đơn giản hóa thủ tục và bảo vệ người bị mạo danh khi xử lý hơn 2,5 triệu mã số thuế còn vướng mắc.
Startup khí hậu Việt Nam ghi nhận 33 thương vụ, gần 50 triệu USD trong năm 2025, giảm 52%. Đại diện SNV Việt Nam cũng cảnh báo khoảng trống nhân lực.
Giá điện bình quân giảm 2%, giá xăng đi xuống từ đầu tháng 11 nhưng cước xe và tour chưa đổi. Hiệp hội Vận tải TPHCM cần 20–30 ngày theo dõi chi phí.
Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập ô tô nguyên chiếc và linh kiện trị giá 10,13 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ, chủ yếu từ châu Á.
TPHCM đề xuất thí điểm nhà ở thương mại trên 147 khu đất rộng khoảng 854ha, nhưng chi phí tăng và vướng mắc pháp lý vẫn cản nguồn cung căn hộ giá phù hợp.
Căn hộ 3-4 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM có thể khả thi nhờ tối ưu diện tích riêng và dùng chung tiện ích phục vụ tiếp khách, làm việc.
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Dù mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, nhiều mặt bằng trên các tuyến phố lớn ở TPHCM vẫn bỏ trống do giá thuê cao. Savills ghi nhận công suất bán lẻ đạt 92%.
Sau 9 tháng đầu năm, Savan 1 tại Savannakhet mang về hơn 1.200 tỷ đồng doanh thu cho T&T Group. Dự án dự kiến mở rộng công suất lên gần 1 GW.
Quốc hội yêu cầu sửa Luật Bảo vệ môi trường theo hướng giảm thủ tục cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm, công khai thông tin và làm rõ trách nhiệm xử lý ô nhiễm.