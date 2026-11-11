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[SPOTLIGHT] Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone, máy tính cũ từ 2027

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[SPOTLIGHT] Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone, máy tính cũ từ 2027

Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone và máy tính cũ nhằm giảm rủi ro lộ dữ liệu, cháy nổ và ô nhiễm do rác thải điện tử.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Khoa học và Công nghệ #Nhập khẩu smartphone #Nhập khẩu máy tính #An toàn dữ liệu #Rác thải điện tử

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