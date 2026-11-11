Minh Quân - Hà Anh
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[SPOTLIGHT] Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone, máy tính cũ từ 2027
Từ ngày 1/1/2027, Việt Nam cấm nhập khẩu smartphone và máy tính cũ nhằm giảm rủi ro lộ dữ liệu, cháy nổ và ô nhiễm do rác thải điện tử.
[SPOTLIGHT] Xăng dầu khiến CPI tháng 10/2026 tăng 0,2%
CPI cả nước tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ.
[SPOTLIGHT] Siêu thị giữ giá hàng Tết trước áp lực chi phí tăng
Trước Tết, MM Mega Market, Saigon Co.op và WinMart tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung và thẩm định đề xuất điều chỉnh giá để hạn chế hàng hóa tăng 5–15%.
[SPOTLIGHT] VN-Index giảm phiên thứ ba, ngân hàng chịu áp lực bán
Ngày 2/11, VN-Index mất hơn 30 điểm, có lúc xuống dưới 1.700 điểm. Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 510 tỷ đồng trên HoSE.
[SPOTLIGHT] BSR và PV GAS gửi ngân hàng hơn 109.000 tỷ đồng
Báo cáo quý III cho thấy BSR và PV GAS gửi tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng tại ngân hàng. Petrolimex và PV OIL cũng nắm lượng tiền gửi lớn.
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Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận ngân hàng trung ương mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, trong khi nhu cầu vàng miếng và trang sức giảm mạnh.
[SPOTLIGHT] Cục Thuế yêu cầu chấm dứt gây sức ép về thuế nộp thừa
Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế trên cả nước chấm dứt gây sức ép, bảo đảm người nộp thuế được hoàn khoản nộp thừa hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế.
[SPOTLIGHT] Quá hạn thuế đất: Mức chậm nộp và trường hợp được miễn
Hạn nộp thuế đất hằng năm lùi đến 2/11. Người nộp thuế chậm hạn phải chịu mức 0,03% mỗi ngày, nhưng một số trường hợp tại Hà Nội được miễn, giảm.
[SPOTLIGHT] Chip bảo mật VGC của Việt Nam mã hóa nhanh gấp 15 lần
Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel giới thiệu chip VGC v1.0 do Việt Nam làm chủ thiết kế, với tốc độ mã hóa nhanh gấp 15 lần so với phần mềm.
[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng hơn 2,5 triệu mã số thuế
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt, đơn giản hóa thủ tục và bảo vệ người bị mạo danh khi xử lý hơn 2,5 triệu mã số thuế còn vướng mắc.