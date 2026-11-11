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[SPOTLIGHT] VN-Index giảm phiên thứ ba, ngân hàng chịu áp lực bán

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[SPOTLIGHT] VN-Index giảm phiên thứ ba, ngân hàng chịu áp lực bán

Ngày 2/11, VN-Index mất hơn 30 điểm, có lúc xuống dưới 1.700 điểm. Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 510 tỷ đồng trên HoSE.

Minh Quân - Hà Anh
#VN-Index #Thị trường chứng khoán Việt Nam #Cổ phiếu ngân hàng #Khối ngoại #Bán ròng

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