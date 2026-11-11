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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng hơn 2,5 triệu mã số thuế

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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng hơn 2,5 triệu mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt, đơn giản hóa thủ tục và bảo vệ người bị mạo danh khi xử lý hơn 2,5 triệu mã số thuế còn vướng mắc.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Tài chính #Mã số thuế #Chính sách thuế #Xử phạt thuế #Mạo danh

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