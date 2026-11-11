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[SPOTLIGHT] Siêu thị giữ giá hàng Tết trước áp lực chi phí tăng

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[SPOTLIGHT] Siêu thị giữ giá hàng Tết trước áp lực chi phí tăng

Trước Tết, MM Mega Market, Saigon Co.op và WinMart tăng dự trữ, đa dạng nguồn cung và thẩm định đề xuất điều chỉnh giá để hạn chế hàng hóa tăng 5–15%.

Minh Quân - Hà Anh
#MM Mega Market #Saigon Co.op #WinMart #Giá hàng Tết #Nguồn cung hàng hóa

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