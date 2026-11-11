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[SPOTLIGHT] TPHCM tính mở quỹ đất để tăng nguồn cung căn hộ vừa túi tiền

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[SPOTLIGHT] TPHCM tính mở quỹ đất để tăng nguồn cung căn hộ vừa túi tiền

TPHCM đề xuất thí điểm nhà ở thương mại trên 147 khu đất rộng khoảng 854ha, nhưng chi phí tăng và vướng mắc pháp lý vẫn cản nguồn cung căn hộ giá phù hợp.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Nhà ở thương mại #Căn hộ vừa túi tiền #Nguồn cung nhà ở #Quỹ đất

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