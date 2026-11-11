Minh Quân - Hà Anh
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[SPOTLIGHT] BSR và PV GAS gửi ngân hàng hơn 109.000 tỷ đồng
Báo cáo quý III cho thấy BSR và PV GAS gửi tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng tại ngân hàng. Petrolimex và PV OIL cũng nắm lượng tiền gửi lớn.
[SPOTLIGHT] Ngân hàng trung ương mua 321 tấn vàng trong quý III
Hội đồng Vàng Thế giới ghi nhận ngân hàng trung ương mua ròng 321 tấn vàng trong quý III, trong khi nhu cầu vàng miếng và trang sức giảm mạnh.
[SPOTLIGHT] Cục Thuế yêu cầu chấm dứt gây sức ép về thuế nộp thừa
Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế trên cả nước chấm dứt gây sức ép, bảo đảm người nộp thuế được hoàn khoản nộp thừa hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế.
[SPOTLIGHT] Quá hạn thuế đất: Mức chậm nộp và trường hợp được miễn
Hạn nộp thuế đất hằng năm lùi đến 2/11. Người nộp thuế chậm hạn phải chịu mức 0,03% mỗi ngày, nhưng một số trường hợp tại Hà Nội được miễn, giảm.
[SPOTLIGHT] Chip bảo mật VGC của Việt Nam mã hóa nhanh gấp 15 lần
Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel giới thiệu chip VGC v1.0 do Việt Nam làm chủ thiết kế, với tốc độ mã hóa nhanh gấp 15 lần so với phần mềm.
[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng hơn 2,5 triệu mã số thuế
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt, đơn giản hóa thủ tục và bảo vệ người bị mạo danh khi xử lý hơn 2,5 triệu mã số thuế còn vướng mắc.
[SPOTLIGHT] Vốn đầu tư startup khí hậu Việt Nam giảm 52% năm 2025
Startup khí hậu Việt Nam ghi nhận 33 thương vụ, gần 50 triệu USD trong năm 2025, giảm 52%. Đại diện SNV Việt Nam cũng cảnh báo khoảng trống nhân lực.
[SPOTLIGHT] Xăng, điện giảm nhưng cước vận tải vẫn chưa hạ
Giá điện bình quân giảm 2%, giá xăng đi xuống từ đầu tháng 11 nhưng cước xe và tour chưa đổi. Hiệp hội Vận tải TPHCM cần 20–30 ngày theo dõi chi phí.
[SPOTLIGHT] Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập ô tô và linh kiện
Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập ô tô nguyên chiếc và linh kiện trị giá 10,13 tỷ USD, tăng 34,5% so với cùng kỳ, chủ yếu từ châu Á.
[SPOTLIGHT] TPHCM tính mở quỹ đất để tăng nguồn cung căn hộ vừa túi tiền
TPHCM đề xuất thí điểm nhà ở thương mại trên 147 khu đất rộng khoảng 854ha, nhưng chi phí tăng và vướng mắc pháp lý vẫn cản nguồn cung căn hộ giá phù hợp.