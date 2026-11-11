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[SPOTLIGHT] BSR và PV GAS gửi ngân hàng hơn 109.000 tỷ đồng

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[SPOTLIGHT] BSR và PV GAS gửi ngân hàng hơn 109.000 tỷ đồng

Báo cáo quý III cho thấy BSR và PV GAS gửi tổng cộng hơn 109.000 tỷ đồng tại ngân hàng. Petrolimex và PV OIL cũng nắm lượng tiền gửi lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#BSR #PV GAS #Petrolimex #PV OIL #Tiền gửi ngân hàng

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