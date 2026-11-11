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[SPOTLIGHT] Xăng dầu khiến CPI tháng 10/2026 tăng 0,2%

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[SPOTLIGHT] Xăng dầu khiến CPI tháng 10/2026 tăng 0,2%

CPI cả nước tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ.

Minh Quân - Hà Anh
#CPI #Giá xăng dầu #Lạm phát #Chỉ số giá tiêu dùng #Cục Thống kê

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