Video: Giới thiệu mẫu xe sang ercedes-Benz S-Class thế hệ mới.

Tiếp nối đợt triệu hồi tại Mỹ cách đây khoảng một tháng, Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với mẫu xe Mercedes-Benz S-Class do lỗi ống phanh trước. Theo đó, đường ống dẫn dầu phanh trục trước có thể bị rò rỉ, làm giảm hiệu suất phanh và tràn dầu ra đường sẽ gây tai nạn cho các xe di chuyển phía sau.

Trong khi đó, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã thông báo số lượng xe Mercedes-Benz S-Class bị ảnh hưởng cụ thể bởi lỗi này lên tới 215.231 chiếc, được sản xuất tại nhà máy ở Đức từ ​​ngày 5/6/2019 đến ngày 28/11/2024, ảnh hưởng đến các xe sở hữu hệ thống treo khí nén (với cả biến thể Mercedes-Maybach và Mercedes-AMG).

Mercedes-Benz triệu hồi 215.000 xe sang S-Class do lỗi ống phanh trước.

Trước đó, vào tháng 10 vừa qua, Cơ quản Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) cũng thông báo đợt triệu hồi với mẫu xe Mercedes-Benz S-Class với số lượng hơn 30.000 chiếc do lỗi tương tự.

Cũng trong dịp này, Hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu (EU) đã đăng tải thông báo triệu hồi đối với mẫu Mercedes-Benz CLA-Class do lỗi hệ thống dây đai an toàn ghế trước bên trái. Bộ neo chốt dây đai có thể không được lắp đặt đúng cách, khiến dây có thể bị tuột khỏi vị trí và làm tăng nguy cơ chấn thương khi có tai nạn.

Đợt triệu hồi này chưa có thông tin chi tiết về số lượng xe bị ảnh hưởng, nhưng tất cả đều được sản xuất tại Đức từ ngày 12/6/2026 đến ngày 16/6/2026.