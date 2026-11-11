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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất giảm phạt cho 2,5 triệu mã số thuế

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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất giảm phạt cho 2,5 triệu mã số thuế

Bộ Tài chính ghi nhận hơn 2,5 triệu người nộp thuế chưa đóng mã số hoặc không còn tại địa chỉ đăng ký, đồng thời đề xuất giảm phạt chậm khai thuế.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Tài chính #Mã số thuế #Người nộp thuế #Phạt chậm khai thuế #Khai thuế

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