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[SPOTLIGHT] Nhà cho thuê trước cơ hội thành trụ cột khi giá nhà tăng

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[SPOTLIGHT] Nhà cho thuê trước cơ hội thành trụ cột khi giá nhà tăng

Giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM vượt 100 triệu đồng/m², thúc đẩy nhà cho thuê trở thành lựa chọn quan trọng dù nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhà ở cho thuê #Nhà ở xã hội #Giá căn hộ #Hà Nội #TP.HCM

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