[SPOTLIGHT] Chip bảo mật VGC của Việt Nam mã hóa nhanh gấp 15 lần

Minh Quân - Hà Anh
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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng hơn 2,5 triệu mã số thuế
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức phạt, đơn giản hóa thủ tục và bảo vệ người bị mạo danh khi xử lý hơn 2,5 triệu mã số thuế còn vướng mắc.
[SPOTLIGHT] Vốn đầu tư startup khí hậu Việt Nam giảm 52% năm 2025
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[SPOTLIGHT] Xăng, điện giảm nhưng cước vận tải vẫn chưa hạ
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TPHCM đề xuất thí điểm nhà ở thương mại trên 147 khu đất rộng khoảng 854ha, nhưng chi phí tăng và vướng mắc pháp lý vẫn cản nguồn cung căn hộ giá phù hợp.
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Căn hộ 3-4 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM có thể khả thi nhờ tối ưu diện tích riêng và dùng chung tiện ích phục vụ tiếp khách, làm việc.
[SPOTLIGHT] FPT chạy thử nhà máy chip Bắc Ninh công suất 300 triệu chip
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[SPOTLIGHT] Mặt bằng phố lớn TPHCM vẫn ế trước mùa mua sắm cuối năm
Dù mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, nhiều mặt bằng trên các tuyến phố lớn ở TPHCM vẫn bỏ trống do giá thuê cao. Savills ghi nhận công suất bán lẻ đạt 92%.