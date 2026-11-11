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[SPOTLIGHT] Chip bảo mật VGC của Việt Nam mã hóa nhanh gấp 15 lần

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[SPOTLIGHT] Chip bảo mật VGC của Việt Nam mã hóa nhanh gấp 15 lần

Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel giới thiệu chip VGC v1.0 do Việt Nam làm chủ thiết kế, với tốc độ mã hóa nhanh gấp 15 lần so với phần mềm.

Minh Quân - Hà Anh
#Chip VGC #Ban Cơ yếu Chính phủ #Viettel #An ninh mạng #Mã hóa dữ liệu

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