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[SPOTLIGHT] Xăng, điện giảm nhưng cước vận tải vẫn chưa hạ

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[SPOTLIGHT] Xăng, điện giảm nhưng cước vận tải vẫn chưa hạ

Giá điện bình quân giảm 2%, giá xăng đi xuống từ đầu tháng 11 nhưng cước xe và tour chưa đổi. Hiệp hội Vận tải TPHCM cần 20–30 ngày theo dõi chi phí.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá xăng #Giá điện #Cước vận tải #Giá tour du lịch #Hiệp hội Vận tải TPHCM

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