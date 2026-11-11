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[SPOTLIGHT] Căn hộ 3-4 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM: Thiết kế mới

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[SPOTLIGHT] Căn hộ 3-4 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM: Thiết kế mới

Căn hộ 3-4 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM có thể khả thi nhờ tối ưu diện tích riêng và dùng chung tiện ích phục vụ tiếp khách, làm việc.

Minh Quân - Hà Anh
#Căn hộ TP.HCM #Bất động sản TP.HCM #Thiết kế căn hộ #Tối ưu diện tích #Tiện ích chung

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