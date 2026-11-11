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[SPOTLIGHT] Cục Thuế yêu cầu chấm dứt gây sức ép về thuế nộp thừa

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[SPOTLIGHT] Cục Thuế yêu cầu chấm dứt gây sức ép về thuế nộp thừa

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế trên cả nước chấm dứt gây sức ép, bảo đảm người nộp thuế được hoàn khoản nộp thừa hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế.

Minh Quân - Hà Anh
#Cục Thuế #Thuế nộp thừa #Hoàn thuế #Bù trừ nghĩa vụ thuế #Quyền người nộp thuế

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