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[SPOTLIGHT] Vốn đầu tư startup khí hậu Việt Nam giảm 52% năm 2025

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[SPOTLIGHT] Vốn đầu tư startup khí hậu Việt Nam giảm 52% năm 2025

Startup khí hậu Việt Nam ghi nhận 33 thương vụ, gần 50 triệu USD trong năm 2025, giảm 52%. Đại diện SNV Việt Nam cũng cảnh báo khoảng trống nhân lực.

Minh Quân - Hà Anh
#Startup khí hậu Việt Nam #Đầu tư startup #SNV Việt Nam #Biến đổi khí hậu #Nhân lực startup

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