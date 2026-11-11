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[SPOTLIGHT] TP.HCM siết kiểm soát vùng sản xuất, chặn thực phẩm bẩn

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[SPOTLIGHT] TP.HCM siết kiểm soát vùng sản xuất, chặn thực phẩm bẩn

TP.HCM và MM Mega Market tăng kiểm soát thực phẩm từ vùng sản xuất. Vụ 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ở Đồng Nai cho thấy cần chặn rủi ro từ trang trại.

Minh Quân - Hà Anh
#An toàn thực phẩm #Kiểm soát vùng sản xuất #MM Mega Market #Thịt heo nhiễm chất cấm #Đồng Nai

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