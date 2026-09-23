Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Cuộc đua tỷ đô của Aeon và Central Retail tại Việt Nam
Aeon rót 1,5 tỷ USD, sắp mở 3 trung tâm thương mại tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh; Central Retail dự kiến mở thêm 10-12 trung tâm đến 2028.
Aeon rót 1,5 tỷ USD, sắp mở 3 trung tâm thương mại tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh; Central Retail dự kiến mở thêm 10-12 trung tâm đến 2028.
Aeon rót 1,5 tỷ USD, sắp mở 3 trung tâm thương mại tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh; Central Retail dự kiến mở thêm 10-12 trung tâm đến 2028.
TPHCM giải ngân gần 85.000 tỷ đồng trong 8 tháng, đạt 60% kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành 100% vào cuối năm.
Quy hoạch sông Hồng dài 40km qua 16 phường xã, di dời hơn 60ha làng Võng La, Hải Bối, Bắc Cầu, và tái thiết Nhật Tân, Tứ Liên.
Hơn 1.300 lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chỉ 25% dự án AI thành công, nhưng gần 85% vẫn tiếp tục đầu tư vào AI.
Cơ quan hải quan Việt Nam đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế nhập khẩu từ 1 triệu xuống 100.000 đồng để chống thất thu ngân sách.
Thái Nguyên đạt thu ngân sách 20.000 tỷ đồng, xuất khẩu 26,3 tỷ USD và thu hút 8 tỷ USD FDI trong 8 tháng, đứng thứ 2 cả nước.
Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận hơn 1.350 tỷ đồng trong nửa đầu 2024, mở rộng dự án tại Bắc Ninh và khởi công The Maverick.
Cục Thuế rút ngắn thời gian xử lý mã số thuế toàn quốc còn 3 ngày, sau 8 tháng đã xử lý gần 95 nghìn mã và khôi phục hơn 3 nghìn doanh nghiệp.
Thái Sơn Vingroup đạt lợi nhuận hơn 11.200 tỉ đồng trong nửa đầu 2026, gấp 13 lần cùng kỳ, bất chấp chỉ có 1 nhân viên
Sau án tù hai năm của Quang Linh Vlogs, nhiều doanh nghiệp như Quang Linh Vlog Store đã tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Aeon rót 1,5 tỷ USD, sắp mở 3 trung tâm thương mại tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh; Central Retail dự kiến mở thêm 10-12 trung tâm đến 2028.
TPHCM giải ngân gần 85.000 tỷ đồng trong 8 tháng, đạt 60% kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành 100% vào cuối năm.
Quy hoạch sông Hồng dài 40km qua 16 phường xã, di dời hơn 60ha làng Võng La, Hải Bối, Bắc Cầu, và tái thiết Nhật Tân, Tứ Liên.
Hơn 1.300 lãnh đạo doanh nghiệp cho biết chỉ 25% dự án AI thành công, nhưng gần 85% vẫn tiếp tục đầu tư vào AI.
Cơ quan hải quan Việt Nam đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế nhập khẩu từ 1 triệu xuống 100.000 đồng để chống thất thu ngân sách.
Thái Nguyên đạt thu ngân sách 20.000 tỷ đồng, xuất khẩu 26,3 tỷ USD và thu hút 8 tỷ USD FDI trong 8 tháng, đứng thứ 2 cả nước.
Phú Mỹ Hưng đạt lợi nhuận hơn 1.350 tỷ đồng trong nửa đầu 2024, mở rộng dự án tại Bắc Ninh và khởi công The Maverick.
Cục Thuế rút ngắn thời gian xử lý mã số thuế toàn quốc còn 3 ngày, sau 8 tháng đã xử lý gần 95 nghìn mã và khôi phục hơn 3 nghìn doanh nghiệp.
Thái Sơn Vingroup đạt lợi nhuận hơn 11.200 tỉ đồng trong nửa đầu 2026, gấp 13 lần cùng kỳ, bất chấp chỉ có 1 nhân viên
Sau án tù hai năm của Quang Linh Vlogs, nhiều doanh nghiệp như Quang Linh Vlog Store đã tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến thị trường.
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