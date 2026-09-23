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[SPOTLIGHT] Cuộc đua tỷ đô của Aeon và Central Retail tại Việt Nam

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[SPOTLIGHT] Cuộc đua tỷ đô của Aeon và Central Retail tại Việt Nam

Aeon rót 1,5 tỷ USD, sắp mở 3 trung tâm thương mại tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh; Central Retail dự kiến mở thêm 10-12 trung tâm đến 2028.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bán lẻ Việt Nam #Aeon #Central Retail #Trung tâm thương mại #Đầu tư nước ngoài

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