SpaceX giúp Mỹ giám sát mọi máy bay từ không gian

Kế hoạch theo dõi máy bay từ quỹ đạo của Lầu Năm Góc được đẩy nhanh nhờ thỏa thuận mới trị giá 4 tỷ đô la với SpaceX.

Lực lượng Không gian Mỹ đã trao cho SpaceX một hợp đồng trị giá 4,16 tỷ đô la để giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển mạng lưới cảm biến chỉ thị mục tiêu di động trên không (AMTI) đặt trên không gian, một dự án có thể thay đổi cuộc chơi.

Lực lượng này cho biết họ hy vọng sẽ có "khả năng hoạt động ban đầu" trên quỹ đạo vào năm 2028, sớm hơn nhiều so với các mốc thời gian mà các quan chức đã đưa ra trước đây.

Các kế hoạch về chòm sao vệ tinh AMTI gắn liền trực tiếp với nỗ lực hồi năm ngoái nhằm hủy bỏ việc mua máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-7 Wedgetail, điều mà Lầu Năm Góc hiện đã hoàn toàn từ bỏ sau khi Quốc hội can thiệp.

DARPA

Mặc dù Không quân đang tiếp tục tiến hành mua E-7, loại máy bay sẽ thay thế các máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) E-3 Sentry đã lỗi thời, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa hầu hết, nếu không phải tất cả, các nhiệm vụ AMTI lên không gian.

Phương pháp theo dõi mục tiêu di động bằng các nền tảng máy bay quân sự truyền thống đang phải đối mặt với những thách thức liên tục khi các đối thủ phát triển các hệ thống chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) ngày càng tinh vi.

Để bổ sung cho khả năng cảm biến trên không truyền thống, nhu cầu về một kiến ​​trúc theo dõi nhiều lớp, có khả năng phục hồi cao là điều hiển nhiên.

Lực lượng Không gian đã mô tả thỏa thuận trị giá 4,16 tỷ đô la với SpaceX cho chương trình Hệ thống Chỉ thị Mục tiêu Di động Trên Không gian (SB-AMTI) là một “thỏa thuận Thẩm quyền Giao dịch Khác (OTA) mang tính cạnh tranh”, chứ không phải là một hợp đồng truyền thống.

Theo thông cáo báo chí của Lực lượng Không gian, "Hợp đồng ban đầu này dự kiến ​​sẽ giúp triển khai một chòm sao vệ tinh vào năm 2028, cung cấp cho Lực lượng Liên hợp khả năng sớm loại bỏ các điểm mù trong hoạt động."

Các máy bay trinh sát cảnh báo sớm sẽ sớm mất đi vai trò và bị thay thế. USAF

Trước đây, các quan chức Mỹ thường nói về việc hệ thống AMTI đặt trên không gian sẽ trở thành hiện thực vào những năm 2030. Hiện nay, công tác nghiên cứu cũng đang được tiến hành để đưa các nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu di động trên mặt đất (GMTI) lên quỹ đạo.

Một số thử nghiệm nguyên mẫu cảm biến AMTI trên quỹ đạo đã được tiến hành trong ít nhất một năm trước, nhưng công việc này được giữ bí mật tuyệt đối.

Ngoài Không quân và Lực lượng Vũ trụ Mỹ, cả hai đều thuộc Bộ Không quân, Văn phòng Tình báo Quốc gia Mỹ (NRO) cũng tham gia vào công việc này. NRO, một tổ chức quân sự, hoạt động với vai trò là lực lượng tình báo viễn thám chính của Mỹ, được giữ bí mật nghiêm ngặt.

Theo các nguồn tin, SpaceX cũng đã tham gia rất sâu vào công việc này. Điều này nhấn mạnh sự thống trị ngày càng tăng của công ty trên toàn cầu trong mọi khía cạnh của ngành công nghiệp vũ trụ.

Một mạng lưới cảm biến AMTI (và GMTI) hoạt động hiệu quả, bền vững và phân tán trên quỹ đạo có tiềm năng thay đổi cuộc chơi.

Một chòm sao vệ tinh lớn hơn, phân tán hơn sẽ có khả năng giám sát những vùng rộng lớn trên Trái đất cùng một lúc, và tùy thuộc vào kích thước của chòm sao, ít nhất là liên tục và liền mạch hơn nhiều.

Điều này có thể khiến đối phương khó, nếu không muốn nói là không thể, che giấu các hoạt động đáng quan tâm. Tần suất thu thập dữ liệu lại rất thấp, hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn tần suất thu thập dữ liệu lại, thậm chí có thể mở ra khả năng phủ sóng 'truyền phát' liên tục một vị trí từ quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Việc phủ sóng GMTI liên tục theo dõi các chuyển động trên mặt đất trong thời gian thực với độ chính xác đủ cao để dẫn hướng vũ khí vào các vị trí đó. Có thể việc theo dõi trên không cũng sẽ là một chức năng, dù ở mức độ hạn chế hơn.

Hệ thống Cảnh báo và Kiểm soát Trên không E-3 Sentry (AWACS) cũng sẽ được thay thế ít nhất một phần bằng các khả năng dựa trên không gian, cùng với E-7 Wedgetail .”

Không khó để hình dung chòm sao vệ tinh được mô tả ở đây sẽ thay đổi căn bản khả năng của quân đội Mỹ không chỉ trong việc phát hiện và theo dõi mục tiêu trên toàn cầu, mà còn trong việc hoàn thiện chuỗi tiêu diệt để tấn công chúng, ngay cả ở tầm rất xa.

Điều này có ý nghĩa to lớn đối với chiến tranh mạng trung tâm trong tương lai, nơi mà tất cả các loại khả năng liên quan sẽ ngày càng được kết nối với nhau. Nó có thể ảnh hưởng đến cách trang bị máy bay chiến thuật trong tương lai, bao gồm cả nhu cầu về radar. Ít nhất, có thể sẽ giảm bớt nhu cầu sử dụng radar riêng để dẫn đường tên lửa, ngay cả khi không có mạng lưới cảm biến hỗ trợ nào trong khí quyển Trái đất cung cấp dữ liệu liên quan.

Lực lượng Không gian đã nhấn mạnh rõ ràng rằng SpaceX sẽ không phải là công ty duy nhất hỗ trợ nỗ lực SB-AMTI trong thời gian tới, và rằng họ đã thiết lập một "nhóm nhà cung cấp" lớn hơn.

“Bằng cách sử dụng khuôn khổ đa nhà cung cấp này, chúng tôi đang tận dụng năng lực ngành công nghiệp hiện có và liên tục đánh giá cũng như tuyển chọn công nghệ tốt nhất để triển khai khả năng thiết yếu này một cách nhanh chóng và trên quy mô lớn,” Đại tá Ryan Frazier, Quyền chỉ huy PAE SBST thuộc Lực lượng Không gian, cho biết trong một tuyên bố.