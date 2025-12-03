Hà Nội

Sống Khỏe

Sốt tiểu buốt kéo dài không khỏi vì sỏi san hô gây nhiễm khuẩn

Kỹ thuật tán sỏi qua da giúp loại bỏ sỏi san hô lớn, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và duy trì chức năng thận cho bệnh nhân.

Thúy Nga

Trung tâm y tế khu vực Yên Lập Phú Thọ vừa điều trị thành công cho một người bệnh thoát khỏi sỏi thận lớn và nhiễm khuẩn kéo dài, tái đi tái lại nhờ kỹ thuật tán sỏi qua da.

Trong thời gian dài, người bệnh nữ 64 tuổi liên tục phải chịu đựng những đợt nhiễm khuẩn tiết niệu tái đi tái lại, mỗi lần xuất hiện đều kèm theo sốt, tiểu buốt, đau vùng hố thắt lưng, mệt mỏi nhiều khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Mặc dù đã nhiều lần điều trị thuốc và theo dõi tại các cơ sở y tế, tình trạng viêm vẫn không dứt hoàn toàn.

nhiem-khuan.jpg
Sỏi san hô xâm lấn các đài bể thận - Ảnh BVCC

Nghi ngờ nguyên nhân sâu xa, người bệnh đến khám và điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp – chuyên khoa, được các bác sĩ chẩn đoán “sỏi san hô thận trái”, có kích thước lớn 40x50mm, chiếm gần toàn bộ đài bể thận, gây ứ nước khiến nhiễm khuẩn tiết niệu không thể dứt điểm.

"Đây là tình trạng nguy hiểm vì sỏi lớn lâu ngày không chỉ làm tái phát nhiễm khuẩn mà còn có thể làm suy giảm chức năng thận. Trước đây, những ca bệnh phức tạp như vậy thường buộc phải chuyển tuyến trên hoặc mổ mở – vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thời gian hồi phục kéo dài", các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp – chuyên khoa cho biết.

nhiem-khuan-3.jpg
nhiem-khuan-2.jpg
Hình ảnh sỏi trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau khi xác định tình trạng sỏi hiện tại của người bệnh phù hợp để điều trị bằng tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (mini – PCNL), một phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, tối ưu cho sỏi lớn và sỏi phức tạp.

Ngay sau can thiệp, người bệnh hồi phục tốt, giảm đau rõ rệt và đặc biệt quan trọng viên sỏi san hô kích thước lớn đã được loại bỏ trong một lần phẫu thuật và triệu chứng nhiễm khuẩn tiết niệu chấm dứt.

nhiem-khuan-4.jpg
Ê - kíp can thiệp sỏi thận qua da cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi nguyên nhân gây viêm được loại bỏ, sức khỏe của người bệnh cải thiện nhanh chóng, ăn ngủ tốt hơn, tinh thần thoải mái trở lại. Điều khiến gia đình người bệnh vui mừng nhất là không phải chuyển tuyến xa, không phải trải qua mổ mở và được chăm sóc toàn diện ngay tại địa phương.

Thành công của ca bệnh không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi nhiều năm sống chung với nhiễm khuẩn tiết niệu dai dẳng, mà còn khẳng định làm chủ kỹ thuật tán sỏi thận qua da của TTYT khu vực Yên Lập.

Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy, mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho nhiều người bệnh có sỏi thận lớn, giúp họ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần đi xa.

