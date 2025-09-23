Hà Nội

Sống Khỏe

Lấy sỏi san hô kích thước lớn cho bệnh nhân 64 tuổi

Khi có dấu hiệu đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu đỏ, hãy đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị sớm bảo vệ chức năng thận lâu dài.

Thúy Nga

Hết đau không hết sỏi, biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân P.V.B. (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng đau hông bụng phải, đau âm ỉ vùng lưng, kèm tiểu đỏ.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có sỏi ở cả hai bên thận, trong đó thận phải chứa một khối sỏi san hô kích thước lên đến 35x30x22mm, kèm nhiều viên nhỏ khác.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp Ngoại Tiết Niệu đã quyết định thực hiện phẫu thuật mổ hở lấy sỏi. Ca mổ được tiến hành thuận lợi bởi BS.CKI. Lê Minh, Phó khoa và bác sĩ khoa Ngoại Tiết Niệu, bác sĩ đã lấy ra được toàn bộ khối sỏi “san hô” cùng các viên sỏi kích thước lớn. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô ráo, chức năng thận hoạt động tốt.

soi-san-ho-1.jpg
Sỏi san hô khổng lồ ở cả 2 bên thận trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Lê Minh, Phó khoa Ngoại Tiết Niệu cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, khối sỏi to, nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không xử trí kịp thời.

“Nhiều người bệnh thường lầm tưởng: “Hết đau thì sỏi cũng hết”. Đây là suy nghĩ nguy hiểm! Nếu không được điều trị, sỏi niệu có thể gây ra thận mủ, áp xe thận, thận mất chức năng, thậm chí phải cắt bỏ thận.

Vì vậy, khi có dấu hiệu đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu đỏ, hãy đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị sớm. Phát hiện kịp thời, điều trị hiệu quả, bảo vệ chức năng thận lâu dài”, bác sĩ Lê Minh khuyến cáo.

soi-san-ho.jpg
Ca phẫu thuật lấy sỏi thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sỏi chiếm hết thận cũng có thể không có triệu chứng

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, biểu hiện của người bị sỏi san hô rất đa dạng nhưng thường là đau lưng, có thể có sốt, tiểu ra máu, đau, bí tiểu…

Sỏi lấp đầy các đài bể thận gây ứ nước và tạo điều kiện cho nhiễm trùng niệu dẫn đến phá hủy nhu mô thận. Nhiễm trùng có thể làm cho viêm đài bể thận, thận ứ mủ hay áp-xe quanh thận. Tuy nhiên, có trường hợp bệnh nhân bị sỏi san hô mà không triệu chứng.

soi-san-ho-3.jpg
soi-san-ho-2.jpg
Sỏi san hô trên phim chụp và sau khi được lấy ra - Ảnh BVCC

Trên thực tế, sỏi san hô thường phát triển âm thầm, không gây đau tức nhiều, nên khi người bệnh phát hiện bệnh sỏi đã lớn, chiếm gần hết các đài thận. Các nhánh của viên sỏi len lỏi vào từng đài thận nhỏ, nước tiểu sau khi hình thành không được đẩy hết từ đài thận vào bể thận. Nước tiểu ứ đọng lại nhiều tăng nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương tế bào thận, giảm chức năng thận.

Sỏi san hô rất khó điều trị, khiến chúng càng trở nên nguy hiểm hơn. Với các trường hợp sỏi san hô, việc điều trị nội khoa (dùng thuốc) chỉ có tác dụng làm sỏi không tăng kích thước.

Một số trường hợp sau khi dùng thuốc thấy các triệu chứng đau tức thắt lưng giảm, tưởng sỏi đã giảm bớt, chủ quan không thăm khám thường xuyên khiến tình trạng sỏi ngày càng nặng hơn. Hầu hết các trường hợp sỏi tiến triển thành suy thận là do sỏi san hô.

soi-san-ho-4.jpg
Người bệnh hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

"Người dân cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi bị đau vùng thắt lưng hoặc tiểu tiện ra máu, tiểu buốt người bệnh nên đến bệnh viện để kiểm tra, không nên tự ý dùng thuốc tại nhà.

Siêu âm thận, chụp X-quang ổ bụng là phương pháp cận lâm sàng cơ bản giúp phát hiện sỏi đường tiết niệu.

Khi phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ giúp các bác sĩ có hướng điều trị tốt nhất. Nếu để quá lâu sỏi sẽ tàn phá, làm mất chức năng thận, gây ra những đợt nhiễm trùng thận tái đi tái lại, đôi khi nhiễm trùng nặng có thể gây nguy hiểm tính mạng của người bệnh", các bác sĩ khuyến cáo.

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công ca sỏi thận san hô phức tạp cho người phụ nữ ở Nghệ An

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 vừa phẫu thuật thành công một ca sỏi thận san hô phức tạp cho bệnh nhân 53 tuổi.

Bệnh viện Quân y 4 thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị H, 53 tuổi, quê Hưng Nguyên Nghệ An. Có tiền sử sỏi thận hơn 10 năm, tự điều trị bằng thuốc dân gian nhưng không hiệu quả.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sỏi san hô thận trái kích thước lớn kèm theo sỏi niệu quản phải. Đây là dạng sỏi phức tạp, nguy cơ gây suy giảm chức năng thận, thậm chí suy thận nếu không được điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sỏi san hô “khổng lồ” xâm lấn hết thận sau 20 năm tồn tại

Sỏi thận hình san hô là biến chứng nặng của bệnh sỏi tiết niệu, có thể dẫn tới ứ nước, nhiễm trùng, mất hoàn toàn chức năng thận.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp người bệnh có sỏi thận phức tạp tồn tại gần 20 năm, hình dạng như viêm san hô chiếm gần toàn bộ thận phải.

Người bệnh là ông P.T.Đ (46 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải, tiểu buốt.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Lấy sỏi san hô 7 cm, bảo tồn thận cho người bệnh 70 tuổi

Sỏi lớn, sỏi san hô bắt buộc phải phẫu thuật. Để lâu sỏi sẽ tàn phá, làm mất chức năng thận, gây ra nhiễm trùng thận nguy hiểm tính mạng của người bệnh.

Khối sỏi san hô lớn kích thước 7cm ở thận của người bệnh P.V.S. 70 tuổi (Thủy Nguyên – Hải Phòng) vừa được bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí phẫu thuật lấy ra ngoài thành công.

Theo ThS.BS Nguyễn Như Trung, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện cho biết, việc phẫu thuật lấy sỏi có kích thước lớn và xù xì nhiều ngạnh rất khó khăn, cần cẩn trọng vì chỉ cần 1 sơ suất nhỏ có thể khiến cho người bệnh bị chảy máu, thậm chí phải cắt bỏ thận. Đặc biệt là trên người bệnh cao tuổi với bệnh lý nền tăng huyết áp, đái tháo đường thì việc phẫu thuật càng phức tạp hơn.

Xem chi tiết

