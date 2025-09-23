Lấy sỏi san hô kích thước lớn cho bệnh nhân 64 tuổi

Hết đau không hết sỏi, biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân P.V.B. (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng đau hông bụng phải, đau âm ỉ vùng lưng, kèm tiểu đỏ.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có sỏi ở cả hai bên thận, trong đó thận phải chứa một khối sỏi san hô kích thước lên đến 35x30x22mm, kèm nhiều viên nhỏ khác.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp Ngoại Tiết Niệu đã quyết định thực hiện phẫu thuật mổ hở lấy sỏi. Ca mổ được tiến hành thuận lợi bởi BS.CKI. Lê Minh, Phó khoa và bác sĩ khoa Ngoại Tiết Niệu, bác sĩ đã lấy ra được toàn bộ khối sỏi “san hô” cùng các viên sỏi kích thước lớn. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô ráo, chức năng thận hoạt động tốt.

Sỏi san hô khổng lồ ở cả 2 bên thận trên phim chụp - Ảnh BVCC

Theo BS.CKI Lê Minh, Phó khoa Ngoại Tiết Niệu cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, khối sỏi to, nặng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không xử trí kịp thời.

“Nhiều người bệnh thường lầm tưởng: “Hết đau thì sỏi cũng hết”. Đây là suy nghĩ nguy hiểm! Nếu không được điều trị, sỏi niệu có thể gây ra thận mủ, áp xe thận, thận mất chức năng, thậm chí phải cắt bỏ thận.

Vì vậy, khi có dấu hiệu đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu đỏ, hãy đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị sớm. Phát hiện kịp thời, điều trị hiệu quả, bảo vệ chức năng thận lâu dài”, bác sĩ Lê Minh khuyến cáo.

Ca phẫu thuật lấy sỏi thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sỏi chiếm hết thận cũng có thể không có triệu chứng

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, biểu hiện của người bị sỏi san hô rất đa dạng nhưng thường là đau lưng, có thể có sốt, tiểu ra máu, đau, bí tiểu…

Sỏi lấp đầy các đài bể thận gây ứ nước và tạo điều kiện cho nhiễm trùng niệu dẫn đến phá hủy nhu mô thận. Nhiễm trùng có thể làm cho viêm đài bể thận, thận ứ mủ hay áp-xe quanh thận. Tuy nhiên, có trường hợp bệnh nhân bị sỏi san hô mà không triệu chứng.

Sỏi san hô trên phim chụp và sau khi được lấy ra - Ảnh BVCC

Trên thực tế, sỏi san hô thường phát triển âm thầm, không gây đau tức nhiều, nên khi người bệnh phát hiện bệnh sỏi đã lớn, chiếm gần hết các đài thận. Các nhánh của viên sỏi len lỏi vào từng đài thận nhỏ, nước tiểu sau khi hình thành không được đẩy hết từ đài thận vào bể thận. Nước tiểu ứ đọng lại nhiều tăng nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương tế bào thận, giảm chức năng thận.

Sỏi san hô rất khó điều trị, khiến chúng càng trở nên nguy hiểm hơn. Với các trường hợp sỏi san hô, việc điều trị nội khoa (dùng thuốc) chỉ có tác dụng làm sỏi không tăng kích thước.

Một số trường hợp sau khi dùng thuốc thấy các triệu chứng đau tức thắt lưng giảm, tưởng sỏi đã giảm bớt, chủ quan không thăm khám thường xuyên khiến tình trạng sỏi ngày càng nặng hơn. Hầu hết các trường hợp sỏi tiến triển thành suy thận là do sỏi san hô.

Người bệnh hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC