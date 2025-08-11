Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Sóng gió trước cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ

Ngày 11/8, Ngoại trưởng các nước thành viên EU họp khẩn để thảo luận các bước đi cần thiết của Khối trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ sắp diễn ra.

Theo Đình Nam/VOV

Thế giới đang đổ dồn sự chú ý cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ - nơi mà Ukraine và các nước đồng minh của Mỹ tại châu Âu và trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lo ngại sẽ bị gạt sang một bên trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Một sức ép ngoại giao “khổng lồ” hiện được các bên tạo ra cho cuộc gặp thượng đỉnh.

Hôm nay (11/8), Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về các bước đi cần thiết của Khối trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ sắp diễn ra. Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine phải hướng tới một nền hòa bình bền vững và công bằng; phải có sự tham gia của Ukraine và EU, vì đây là vấn đề an ninh của họ.

ngamy1.png
Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh Châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chung trước đó, Lãnh đạo các nước Pháp, Italy, Đức, Ba Lan, Anh, Phần Lan và Ủy ban châu Âu cũng đã kêu gọi bảo vệ lợi ích của Ukraine và châu Âu. Dù hoan nghênh các nỗ lực đàm phán với Nga của phía Mỹ, song các nước vẫn nhấn mạnh cần gây sức ép lên Nga và cung cấp đảm bảo an ninh cho Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh, mọi quyết định song phương của Mỹ và Nga về vấn đề lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận:

“Hôm nay tôi sẽ có một cuộc điện đàm khác với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ ở phiên bản châu Âu cùng với chính phủ Mỹ. Chúng tôi hy vọng chính phủ Ukraine, Tổng thống Zelensky, sẽ tham gia vào cuộc gặp này. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không thể chấp nhận việc các vấn đề lãnh thổ Ukraine được Nga và Mỹ thảo luận hoặc thậm chí quyết định “trên đầu” người châu Âu và người Ukraine. Đó là lý do tại sao có sự phối hợp chặt chẽ này. Điều đó sẽ tiếp tục trong những ngày tới”.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhận định, cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Mỹ là rất quan trọng, đồng thời là “phép thử” để đánh giá thiện chí thực sự của Nga. Ông Mark Rutte khẳng định NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về quân sự và tài chính, bất kể kết quả của hội nghị ra sao.

Trước sức ép từ các đồng minh châu Âu và NATO, giới chức Mỹ đã đưa ra nhiều tuyên bố trấn an, khẳng định Ukraine sẽ không bị gạt ra ngoài bàn đàm phán. Theo Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga trong tuần này tại bang Alaska.

Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cũng cho biết, một cuộc gặp 3 bên đang được sắp xếp, song thừa nhận một cuộc gặp song phương vẫn đang là một ưu tiên, theo yêu cầu của Nga: “Chúng tôi đang ở giai đoạn mà chúng tôi đang cố gắng tìm ra lịch trình và những thứ tương tự, về thời điểm ba nhà lãnh đạo này có thể ngồi lại và thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp đàm phán mà cả Ukraine và Nga đều có thể chấp nhận, nơi họ có thể sống trong hòa bình tương đối, nơi chiến tranh chấm dứt. Tuy nhiên, giải pháp cũng sẽ không làm ai thực sự hài lòng, cả Nga và Ukraine”.

Hiện Nga cũng đang gấp rút để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 10/8 cáo buộc châu Âu đang cố gắng cản trở những nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về việc chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Alaska. Cuộc gặp diễn ra rất xa cuộc xung đột trên đất nước chúng tôi. Cuộc xung đột này sẽ không thể kết thúc nếu không có chúng tôi, không có Ukraine”.

VOV
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-gioi/song-gio-truoc-cuoc-gap-thuong-dinh-nga-my-post1221715.vov
#đàm phán hòa bình Ukraine #xung đột Nga-Ukraine #Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ #Liên minh châu Âu và NATO #đàm phán Nga-Mỹ tại Alaska #vai trò Ukraine trong đàm phán Nga-Mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào ngày 15/8.

Theo RT ngày 8/8, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Putin tại Alaska vào ngày 15/8.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, ngay sau đó xác nhận rằng Moscow và Washington sẽ phối hợp để tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Trump nói cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky sẽ diễn ra

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra.

Theo RT, phát biểu này được Tổng thống Trump đưa ra vào ngày 25/7 khi được các phóng viên hỏi về cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

"Điều đó sẽ xảy ra, đáng lẽ từ ba tháng trước rồi. Nhưng nó sẽ xảy ra", ông chủ Nhà Trắng cho biết nhưng không nêu rõ khung thời gian.

Xem chi tiết

Thế giới

Đặc phái viên Mỹ tới Nga trước hạn chót "tối hậu thư" của ông Trump

Tổng thống Trump xác nhận rằng Đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tới Moscow vào tuần này, vài ngày trước hạn chót "tối hậu thư" mà ông Trump đưa ra đối với Nga.

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên ngày 3/8, Tổng thống Donald Trump cho biết chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có thể diễn ra vào ngày 6 hoặc 7/8. Ông chủ Nhà Trắng không nêu lịch trình chi tiết của ông Witkoff nhưng cho biết nhiệm vụ của Đặc phái viên Mỹ tập trung vào việc mang lại lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

"Đúng vậy, các bên hãy đạt được thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột", Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu ông Witkoff sẽ gửi thông điệp gì tới các quan chức Nga và liệu Moscow có thể làm gì vào thời điểm này để tránh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ hay không.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới