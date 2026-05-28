Giám khảo MGI All Stars 2026 nói gì sau khi chấm điểm gây tranh cãi?

Trong bán kết 1 của Miss Grand International (MGI) All Stars 2026, Omar Harfouch liên tục đưa ra các mức điểm thấp, thậm chí cho thí sinh điểm 1.

Theo Người Đưa Tin, ở phần thi mặt mộc trong bán kết 1 của Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang nhận điểm 5 từ Omar Harfouch. Không chỉ đại diện Việt Nam, nhiều thí sinh khác cũng nhận các mức điểm khá thấp như 1, 2, 3 hoặc 4 từ vị giám khảo này.

Điều đó nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cách chấm điểm của Omar Harfouch quá khắt khe, thậm chí gây sốc khi đặt cạnh mặt bằng điểm số từ các giám khảo còn lại. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng, việc chấm thi phụ thuộc vào góc nhìn, tiêu chí và quan điểm riêng của từng giám khảo nên khó tránh khỏi sự khác biệt.

Omar Harfouch trong bán kết 1 của Miss Grand International All Stars 2026. Ảnh: Người Đưa Tin.

Trước tranh cãi, Omar Harfouch đã đăng tải thông điệp giải thích về cách chấm điểm của mình.

Ông viết: “Tôi hiểu sự thất vọng của công chúng với những điểm số tôi đưa ra hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dành cho một đêm. Đây là quá trình sơ tuyển kéo dài đến ngày 29 và ngày 30”.

Nam giám khảo cho biết, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp, từng tham gia chấm Elite Model Look, Miss Europe và giữ vai trò Chủ tịch ban giám khảo Top Model Monaco.

Theo Omar Harfouch, các điểm số ở MGI All Stars 2026 cần nhất quán với tiêu chuẩn ông từng áp dụng ở các cuộc thi trước. “Đây không phải quyết định mang tính nhất thời. Khán giả luôn ghi nhớ, so sánh và kỳ vọng sự nhất quán”, ông nhấn mạnh.

Omar Harfouch cũng khẳng định: “Với tôi, sự nhất quán và logic trong chấm thi luôn quan trọng hơn cảm xúc”.

Phát ngôn của Omar Harfouch tiếp tục cho thấy quan điểm xuyên suốt của ông trong các cuộc thi sắc đẹp: ưu tiên tiêu chí và tính nhất quán hơn yếu tố cảm tính.

Nhà soạn nhạc và doanh nhân thuộc ban giám khảo MGI All Stars 2026. Ảnh: Miss Grand International.

Đây không phải lần đầu Omar Harfouch gây chú ý vì quan điểm liên quan đến tính minh bạch ở các cuộc thi nhan sắc.

Theo Tiền Phong, ngày 18/11/2025, Omar Harfouch từng tuyên bố không tham gia chấm chung kết Miss Universe 2025 vì cho rằng cuộc thi thiếu minh bạch.

Ông cho biết bản thân không đồng tình với quy trình tuyển chọn top 30 khi thiếu sự hiện diện của các giám khảo chính thức. Nam doanh nhân cũng bày tỏ sự bối rối khi một “ban giám khảo ngẫu hứng” được cho là đã tham gia vào quá trình lựa chọn thí sinh.

“Sau cuộc trò chuyện với ông Raul Rocha về việc thiếu minh bạch trong quy trình bỏ phiếu Miss Universe, tôi đã quyết định từ chức khỏi ban giám khảo và từ chối tham gia vào trò hề này”, nhà soạn nhạc và doanh nhân người Pháp gốc Li-băng tuyên bố.