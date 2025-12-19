[INFOGRAPHIC] Những cột mốc đáng nhớ của dự án sân bay quốc tế Long Thành

Ngày 19/12, cảng hàng không quốc tế Long Thành đón chuyến bay chính thức đầu tiên, sau gần 5 năm khởi công xây dựng.
Tại Vietnam Mobility Show 2025, Omoda & Jaecoo không tiếp cận khách hàng theo cách trưng bày sản phẩm đơn thuần mà là một không gian trải nghiệm mới.
Đang vận chuyển lượng lớn cát lậu đi tiêu thụ, U.T.Đ và N.V.B đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.
Nhà sáng lập Oracle - tỷ phú Larry Ellison đã được 'trao trách nhiệm' tiếp quản TikTok tại Mỹ.
Nhiều mẫu đồng hồ Patek Philippe đạt mức giá hàng triệu USD trong các phiên đấu giá quốc tế.
Ngày nay, tre trở thành loại cây cảnh hút khách nhờ vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và mang ý nghĩa phong thuỷ tốt lành.
Từ năm 2026, khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế theo doanh thu, yêu cầu thông báo, giám sát tài khoản ngân hàng trở thành nội dung được quan tâm.
Loại cá hung dữ này giờ là đặc sản nổi tiếng nhưng rất hiếm, muốn mua phải đặt trước, giá lên tới 300.000 đồng/kg.
Với mức giá phải chăng, cành thông tươi nhập khẩu được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng đắt khách trong dịp Giáng sinh 2025.
Dù là cái tên quan trọng trong “đế chế” Quốc Cường Gia Lai nhưng Nguyễn Ngọc Huyền My không xuất hiện nhiều trên báo chí, truyền thông như mẹ hay anh trai.
Đang vận chuyển 500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đi tiêu thu, đối tượng T.T.T (SN :1962) đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ.
Không chỉ gây chú ý bởi con đường sự nghiệp, đại gia 'Đường bia' còn khiến dư luận không ngừng xôn xao vì những dự án, ý tưởng và quyết định đầu tư khác thường.
Khi mới du nhập vào Việt Nam, cà chua thân gỗ giá hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng nay đã được trồng đại trà vừa làm đẹp cảnh quan, vừa cho thu hoạch quả.
Đang vận chuyển 2.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu, đối tượng Dương Quang đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ phát hiện, bắt giữ.
Ngoài nhóm Big4, có 4 ngân hàng khác vừa tăng lãi suất tiết kiệm.
Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng số tiền đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.
Nguồn cung sụt giảm mạnh do mưa lũ và thay đổi cơ cấu nuôi, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn cao, đẩy giá bán lẻ tôm hùm bông tại TP HCM tăng vọt.
Từ thứ quả từng 'rẻ như cho', cà chua và ớt chỉ thiên nay trở thành mặt hàng đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng”
Việc SpaceX chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trở thành cú hích lớn nhất đối với khối tài sản của Elon Musk, lần đầu cán mốc 600 tỷ USD.
Trước thời điểm Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố, khối tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu QCG.
Nhiều hộ kinh doanh lo lắng với hàng tồn kho khi bỏ thuế khoán, chuyển sang thuế kê khai từ năm 2026 và sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng.
Cuối tuần qua 4 nàng dâu hào môn đình đám cùng xuất hiện trong những chiếc áo dài nền nã cùng túi xách hàng hiệu đắt đỏ.