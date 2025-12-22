6 tập đoàn bắt tay làm siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy tụ liên danh 6 tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực chủ chốt như bất động sản và công nghiệp nặng.

Ngày 19/12, Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng - đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô.

Theo phê duyệt đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô không gian lên tới 11.000 ha, trải dài qua 19 phường, xã dọc 2 bên sông Hồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Liên danh 6 tập đoàn lớn, gồm: Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. đã được trao quyết định đầu tư.

Trong số 6 tập đoàn lớn tham gia đầu tư dự án, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh, đóng vai trò điều phối chung.

Ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh đại diện liên danh 6 nhà đầu tư phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Znews

CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là doanh nghiệp do ông Trần Đăng Khoa (SN 1970, thường được biết đến với biệt danh Khoa khàn) sáng lập năm 2011. Được biết, tại thời điểm này, Đại Quang Minh có vốn điều lệ 4.850 tỷ đồng.

Mới đây, ông Trần Đăng Khoa bất ngờ tái xuất tại Đại Quang Minh trong vai trò Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, đảm nhiệm.

Trong khi đó, Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

Thông qua các công ty thành viên, Thaco sở hữu danh mục đầu tư kinh doanh trải rộng từ nông nghiệp (Thaco Agri), bất động sản (Thadico - Đại Quang Minh), công nghiệp cơ khí (Thaco Industries), sản xuất - lắp ráp - phân phối ôtô (Thaco Auto), logistics (Thilogi) đến bán lẻ và dịch vụ (Thiso).

Tại siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long và T&T Group của Bầu Hiển là 2 nhà đầu tư mới được bổ sung vào liên danh.

T&T Group có vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, tổng tài sản 45.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp của bầu Hiển là một trong 10 tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam.

Bầu Hiển và tỷ phú Trần Đình Long xuất hiện trong liên danh làm siêu dự án 855.000 tỷ tại Hà Nội. Ảnh: Markettimes

Với công suất 16 triệu tấn thép thô mỗi năm, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long hiện là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được mệnh danh là "vua thép".

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không phải dự án duy nhất mà Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long khởi công dịp này. Hòa Phát cũng đã khởi công nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất (Quảng Ngãi). Dự án có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, công suất 700.000 tấn/năm.

Bên cạnh đó, liên danh các nhà đầu tư thực hiện siêu dự án 855.000 tỷ đồng này còn xuất hiện 2 cái tên đình đám trong lĩnh vực bất động sản là Văn Phú Invest và MIK Group.

CTCP Đầu tư Văn Phú Invest thành lập năm 2003, tiền thân là Chi nhánh Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh tại Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, Văn Phú Invest chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp, trước khi chính thức chuyển hướng sang đầu tư và kinh doanh bất động sản từ năm 2006.

MIK Group tiền thân là Công ty TNHH Terra Capital Vietnam, thành lập ngày 2/6/2014, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, và hiện nay là CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam.

MIK Group tập trung vào 3 dòng sản phẩm chủ lực gồm chung cư cao cấp, villa - nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng, với danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam.