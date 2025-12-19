Hà Nội

Vì sao đồng hồ Patek Philippe giá hàng trăm tỷ đồng?

Vì sao đồng hồ Patek Philippe giá hàng trăm tỷ đồng?

Nhiều mẫu đồng hồ Patek Philippe đạt mức giá hàng triệu USD trong các phiên đấu giá quốc tế.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Patek Philippe - Hãng đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng với những cỗ máy thời gian phức tạp và tinh xảo, trong đó nhiều chiếc đã trở thành biểu tượng và có giá trị hàng chục triệu USD. Ảnh: National Jeweler
Patek Philippe - Hãng đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng với những cỗ máy thời gian phức tạp và tinh xảo, trong đó nhiều chiếc đã trở thành biểu tượng và có giá trị hàng chục triệu USD. Ảnh: National Jeweler
Theo đánh giá của giới chuyên gia và nhà sưu tầm, Patek Philippe là một trong những thương hiệu đồng hồ đeo tay uy tín và danh giá bậc nhất thế giới. Ảnh: Bobswatches
Theo đánh giá của giới chuyên gia và nhà sưu tầm, Patek Philippe là một trong những thương hiệu đồng hồ đeo tay uy tín và danh giá bậc nhất thế giới. Ảnh: Bobswatches
Giá trị đặc biệt cao của các mẫu đồng hồ Patek Philippe đến từ tay nghề chế tác thủ công tinh xảo và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Ảnh: Patek Philippe
Giá trị đặc biệt cao của các mẫu đồng hồ Patek Philippe đến từ tay nghề chế tác thủ công tinh xảo và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Ảnh: Patek Philippe
Ngay từ khi thành lập (năm 1839), Patek Philippe đã hướng đến việc sản xuất đồng hồ có chất lượng và sự đổi mới vượt trội. Ảnh: Avi &amp; Co.
Ngay từ khi thành lập (năm 1839), Patek Philippe đã hướng đến việc sản xuất đồng hồ có chất lượng và sự đổi mới vượt trội. Ảnh: Avi & Co.
Khác với nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp sản xuất theo dây chuyền, Patek Philippe vẫn duy trì tỷ lệ lớn các công đoạn thực hiện thủ công. Ảnh: Dubai Sotheby's
Khác với nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp sản xuất theo dây chuyền, Patek Philippe vẫn duy trì tỷ lệ lớn các công đoạn thực hiện thủ công. Ảnh: Dubai Sotheby's
Mỗi chiếc đồng hồ Patek Philippe có cấu tạo từ hàng trăm chi tiết nhỏ, được lắp ráp và hoàn thiện bởi các nghệ nhân bậc thầy, đòi hỏi độ chính xác và kỹ năng cao. Ảnh: Bodaq
Mỗi chiếc đồng hồ Patek Philippe có cấu tạo từ hàng trăm chi tiết nhỏ, được lắp ráp và hoàn thiện bởi các nghệ nhân bậc thầy, đòi hỏi độ chính xác và kỹ năng cao. Ảnh: Bodaq
Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn sử dụng nhiều vật liệu đắt tiền như bạc, vàng trắng, kim cương, bạch kim, silicon và titan...để chế tác đồng hồ. Ảnh: Hodinkee
Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn sử dụng nhiều vật liệu đắt tiền như bạc, vàng trắng, kim cương, bạch kim, silicon và titan...để chế tác đồng hồ. Ảnh: Hodinkee
Theo Bloomberg, Patek Philippe duy trì tiêu chuẩn tay nghề và chất lượng ở mức cao với đội ngũ thợ được đào tạo nhiều năm và quy trình kiểm tra khắt khe nhằm bảo đảm độ chính xác. Ảnh: Bobswatches
Theo Bloomberg, Patek Philippe duy trì tiêu chuẩn tay nghề và chất lượng ở mức cao với đội ngũ thợ được đào tạo nhiều năm và quy trình kiểm tra khắt khe nhằm bảo đảm độ chính xác. Ảnh: Bobswatches
Mỗi bộ máy Patek Philippe đều được chế tác cẩn thận bởi các nghệ nhân lành nghề. Từ giai đoạn thiết kế ban đầu đến khâu lắp ráp cuối cùng, mỗi bước đều được thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất. Ảnh: Chrono Hunter
Mỗi bộ máy Patek Philippe đều được chế tác cẩn thận bởi các nghệ nhân lành nghề. Từ giai đoạn thiết kế ban đầu đến khâu lắp ráp cuối cùng, mỗi bước đều được thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất. Ảnh: Chrono Hunter
Quá trình chế tạo một chiếc đồng hồ Patek Philippe rất dài, kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Ảnh: Bobswatches
Quá trình chế tạo một chiếc đồng hồ Patek Philippe rất dài, kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Ảnh: Bobswatches
Hơn nữa, mỗi năm, hãng chỉ sản xuất khoảng 70.000 chiếc - con số khiêm tốn so với nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp khác, góp phần tạo nên tính khan hiếm. Ảnh: Bobswatches
Hơn nữa, mỗi năm, hãng chỉ sản xuất khoảng 70.000 chiếc - con số khiêm tốn so với nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp khác, góp phần tạo nên tính khan hiếm. Ảnh: Bobswatches
Mới đây, chiếc Patek Philippe Ref. 1518 bằng thép không gỉ, từng là đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới năm 2016, bán lại với giá 14,19 triệu Franc Thụy Sĩ (khoảng 17,6 triệu USD, tương đương hơn 460 tỷ đồng). Ảnh: Watchesbysjx
Mới đây, chiếc Patek Philippe Ref. 1518 bằng thép không gỉ, từng là đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới năm 2016, bán lại với giá 14,19 triệu Franc Thụy Sĩ (khoảng 17,6 triệu USD, tương đương hơn 460 tỷ đồng). Ảnh: Watchesbysjx
