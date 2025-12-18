Hà Nội

Cành thông tươi nhập khẩu hút khách dịp Giáng sinh

Kinh doanh

Cành thông tươi nhập khẩu hút khách dịp Giáng sinh

Với mức giá phải chăng, cành thông tươi nhập khẩu được nhiều người săn đón và trở thành mặt hàng đắt khách trong dịp Giáng sinh 2025.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Vài năm gần đây, với xu hướng "sống xanh", thân thiện môi trường, không ít người tiêu dùng ưa chuộng cây thật trang trí dịp Giáng sinh, thay vì sử dụng dòng sản phẩm làm từ nhựa. Ảnh: Facebook
Năm nay, từ đầu tháng 12, tại các chợ hoa, cửa hàng cây cảnh và cửa hàng chuyên đồ trang trí Giáng sinh ở Hà Nội, cành thông tươi nhập khẩu trở thành mặt hàng được nhiều người tiêu dùng săn đón. Ảnh: Facebook
Theo một chủ cửa hàng hoa tươi tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội), thông thật nguyên cây và cành thông cắt lẻ xuất xứ từ nhiều nơi như Trung Quốc, châu Âu, hay các dòng cao cấp nhập khẩu từ xứ lạnh. Ảnh: Facebook
Cây thông nhập khẩu cao 1,25 - 2m có giá từ 5 - 7,5 triệu đồng/cây; đặc biệt, những cây cao 2 - 3m giá lên tới 8,5 - 13,5 triệu đồng/cây. Ảnh: Công thương
Ngoài cây thông tươi, cành thông tươi cũng được bày bán rầm rộ. Tại nhiều điểm bán lẻ ở Hà Nội, cành thông tươi nhập khẩu từ Trung Quốc giá dao động khoảng 80.000 - 120.000 đồng/cành. Ảnh: Suckhoedoisong
Cành thông tươi nhập khẩu từ châu Âu giá dao động từ 170.000 - 400.000 đồng/cành. Ảnh: Facebook
Không chỉ các cửa hàng truyền thống, cành thông tươi cũng được rao bán nhiều trên chợ mạng. Ảnh: Facebook
Giá mỗi cành thông khá đa dạng, tùy theo kích thước và xuất xứ, dao động từ vài chục nghìn đến hơn 150.000 đồng/cành. Ảnh: Facebook
Những cành thông cao cấp giá cao hơn, khoảng 220.000 - 330.000 đồng/cành. Ảnh: Facebook
Một số tiểu thương cho biết, cành thông tươi hút khách hơn vì mức giá phải chăng, phù hợp với hộ gia đình nhỏ, người muốn tiết kiệm chi phí. Ảnh: Facebook
