Loại quả leo hàng rào xưa không ai ngó, nay 350.000 đồng/kg

Kinh doanh

Loại quả leo hàng rào xưa không ai ngó, nay 350.000 đồng/kg

Từ một thứ quả leo rào không mấy ai để ý, la hán nay trở thành đặc sản đắt đỏ, giá lên tới 350.000 đồng/kg, được người dân thành phố ưa chuộng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây la hán có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc, được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Trước kia, cây thường được trồng xen kẽ hoặc mọc tự nhiên ven vườn, leo rào, leo giàn. Ảnh: Internet
Người dân chủ yếu thu hái về phơi khô nấu nước uống giải khát, ít ai nghĩ đến việc trồng quy mô lớn hay bán ra thị trường. Ảnh: Internet
Quả la hán màu xanh lục, khi phơi khô hoặc sấy sẽ chuyển sang màu nâu hoặc vàng. Ảnh: Internet
Quả la hán có vị ngọt đậm nhưng dịu, hậu ngọt mát, không gắt như đường mía. Ảnh: Internet
La hán thường được sử dụng ở dạng quả khô, phổ biến nhất là đập dập quả, hãm với nước nóng như uống trà, giúp thanh nhiệt. Ảnh: Internet
Từ loại quả dại ít được chú ý, ngày nay la hán trở thành mặt hàng được người dân thành phố ưa chuộng. Ảnh: Shopthaoduoc
Khi sử dụng, chỉ cần tách vỏ, lấy phần ruột hãm với nước sôi khoảng 15 phút, là có thức uống ngọt dịu. Ảnh: Internet
Quả la hán được cho là có tác dụng giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường nhờ vị ngọt tự nhiên nhưng không cung cấp năng lượng đáng kể. Ảnh: Internet
Người Trung Quốc còn dùng quả la hán như vị thuốc giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giảm sốt, say nắng...Ảnh: Internet
#Quả la hán và đặc sản đắt đỏ #Nguồn gốc và trồng cây la hán #Công dụng và cách sử dụng la hán #Lợi ích sức khỏe của quả la hán #Thị trường và xu hướng tiêu thụ quả la hán

