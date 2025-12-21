Hà Nội

Kinh ngạc những cây chuối hơn trăm nải gây xôn xao của nông dân Việt

Kinh doanh

Tại Việt Nam, nhiều cây chuối cho ra hàng chục đến hơn 100 nải đã từng xuất hiện ngoài đời thực, khiến người dân không khỏi kinh ngạc.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cây chuối nhà anh Trần Khánh, trú tại thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, Bình Định (cũ), nay là Gia Lai từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi trổ tới hơn 300 nải. Ảnh: congan
Buồng chuối dài gần 3 mét. Các nải chuối ở gần phần cuống cho trái to như ngón chân cái người lớn. Các nải chuối sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có 2 nải hơn 30 quả. Ảnh: Báo Gia Lai
Đây là buồng chuối dài hơn 2 mét, khoảng 150 nải tại Khu du lịch Lung Cột Cầu (TP.Cần Thơ). Ảnh: Congan
Dù siêu nải nhưng trái chuối vẫn lớn như các loại chuối khác. Ảnh: Congan
Buồng chuối khủng “siêu đẻ” của nông dân tại Bình Định (cũ), dài hơn 2m đã cho ra hơn 200 nải nhưng vẫn tiếp tục trổ nải. Mỗi sáng thức dậy, cây chuối lại “đẻ” thêm 2 nải mới. Ảnh: Dân Viêt
Buồng chuối có đến 200 nải, dài ngoằng nằm thượt dưới đất trông như một con rồng, của một hộ dân ở Thừa Thiên- Huế khiến nhiều người kinh ngạc. Ảnh: Dân Việt
Cây chuối hơn 100 nải, dài gần 1,5 mét được bà Đặng Thị Lan (ở tỉnh Quảng Ngãi) trồng trong vườn nhà. Ảnh: Tiền phong
Thuộc giống chuối lùn, cây chuối do con trai bà Lan mang từ TP Nha Trang đem về trồng. Ảnh: Tiền phong
Cây chuối trổ buồng hơn 350 nải, dài hơn 2 m của nông dân Lê Hồng Phú ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu hút nhiều người đến xem. Ảnh: Znews
Hoa chuối vẫn tiếp tục phát triển, dự kiến cây cho gần 500 nải. Ảnh: Znews
#Cây chuối kỳ lạ #Nải chuối siêu dài #Nhiều nải chuối trên cây #Nông dân Việt Nam trồng chuối đặc biệt #Phát triển cây chuối độc đáo #Sự kiện cây chuối gây xôn xao

