Người em gái kín tiếng, tài giỏi của Cường Đô La

Dù là cái tên quan trọng trong “đế chế” Quốc Cường Gia Lai nhưng Nguyễn Ngọc Huyền My không xuất hiện nhiều trên báo chí, truyền thông như mẹ hay anh trai.

Nguyễn Ngọc Huyền My (SN 1983) là con gái của bà Nguyễn Thị Như Loan, em gái ruột của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La). Sinh ra trong gia đình doanh nhân nổi tiếng nhưng Huyền My khá kín tiếng.

Ít khi xuất hiện trước truyền thông song Huyền My là một người phụ nữ giàu có và thành đạt. Năm 2014, Nguyễn Ngọc Huyền My lọt Top 50 người giàu nhất thị trường chứng khoán; top 10 triệu phú trẻ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2014.

Năm 2015, Huyền My từng xếp thứ 153 trên bảng xếp hạng người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Em gái Cường Đô La - Nguyễn Ngọc Huyền My. Ảnh: Internet

Tính đến ngày 22/7/2024, Huyền My là cổ đông lớn thứ hai tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG, tương đương với 14,3% cổ phần của công ty, chỉ xếp sau cổ phần do bà Như Loan nắm giữ với số lượng hơn 101,9 cổ phiếu, tương đương 37,05% vốn.

Tuy nhiên, theo các báo cáo tài chính hàng năm của công ty, Huyền My không giữ bất kỳ chức vụ nào tại Quốc Cường Gia Lai.

Đáng chú ý, trong suốt nhiều năm qua, Nguyễn Ngọc Huyền My thường xuyên đóng vai trò là chủ nợ cá nhân lớn của công ty gia đình. Theo thuyết minh BCTC hợp nhất, tại ngày 30/09/2024, bà Huyền My cho Quốc Cường Gia Lai vay gần 51 tỷ đồng. Trong quá khứ nhiều năm, bà Huyền My thường xuyên ở trong danh sách những chủ nợ lớn của Quốc Cường Gia Lai, có thời điểm lên đến trăm tỷ.

Ngoài cổ phần tại Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Ngọc Huyền My còn là người đại diện pháp luật của nhiều công ty lớn. Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Huyền My đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại Công ty TNHH Thế Như, Công ty Cổ phần Lyn Property và Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cường Land.

Chồng Huyền My, ông Lầu Đức Duy (SN 1980), cũng là một doanh nhân có tiếng, sở hữu nhiều công ty trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú tại TP HCM, đặc biệt là các khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố.

Huyền My gây chú ý khi xuất hiện tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hồi tháng 5. Nguồn: Bật Mood

Gần đây nhất, Huyền My gây chú ý khi xuất hiện tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vào chiều ngày 17/5. Em gái Cường Đô La diện trang phục tối giản, thanh lịch, liên tục trò chuyện cùng mọi người...

So sánh với ảnh quá khứ, Huyền My được mọi người đánh giá ngày càng nổi bật, xinh đẹp.