Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài cá hung dữ được ví như "cọp nước" chỉ dành cho đại gia

Kinh doanh

Loài cá hung dữ được ví như "cọp nước" chỉ dành cho đại gia

Loại cá hung dữ này giờ là đặc sản nổi tiếng nhưng rất hiếm, muốn mua phải đặt trước, giá lên tới 300.000 đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ở Việt Nam, cá măng nước ngọt thường sống ở khu vực sông Đà hoặc nuôi nhốt. Đặc biệt cá măng sông Đà được xem như đặc sản thơm ngon. Ảnh: Hoa Ban Food
Ở Việt Nam, cá măng nước ngọt thường sống ở khu vực sông Đà hoặc nuôi nhốt. Đặc biệt cá măng sông Đà được xem như đặc sản thơm ngon. Ảnh: Hoa Ban Food
Ở Việt Nam, cá măng nước ngọt thường sống ở khu vực sông Đà hoặc nuôi nhốt. Đặc biệt cá măng sông Đà được xem như đặc sản thơm ngon. Ảnh: Hoa Ban Food
Ở Việt Nam, cá măng nước ngọt thường sống ở khu vực sông Đà hoặc nuôi nhốt. Đặc biệt cá măng sông Đà được xem như đặc sản thơm ngon. Ảnh: Hoa Ban Food
Loài cá này săn mồi rất hung hăng, con nhỏ thì nuốt chửng, con lớn là cắn đứt đôi. Ảnh: Internet
Loài cá này săn mồi rất hung hăng, con nhỏ thì nuốt chửng, con lớn là cắn đứt đôi. Ảnh: Internet
Nhờ thân dài, vây khỏe, miệng rộng với hàm răng sắc, nhọn và cú táp mồi dứt khoát, cá măng lao đi trên mặt nước với tốc độ cực nhanh để đuổi mồi. Ảnh: Internet
Nhờ thân dài, vây khỏe, miệng rộng với hàm răng sắc, nhọn và cú táp mồi dứt khoát, cá măng lao đi trên mặt nước với tốc độ cực nhanh để đuổi mồi. Ảnh: Internet
Cá măng có kích thước lớn, dài từ 0,5 - 1,5 mét, nặng 5 - 12kg, đặc biệt cá khổng lồ 20 - 30kg. Ảnh: SapaTV
Cá măng có kích thước lớn, dài từ 0,5 - 1,5 mét, nặng 5 - 12kg, đặc biệt cá khổng lồ 20 - 30kg. Ảnh: SapaTV
Cá măng sống Đà thường được người làm nghề chài lưới gọi là thủy quái sông Đà hay cá mập trên sông. Việc đánh bắt cá măng không dễ bởi nếu không chắc tay có thể bị chúng kéo xuống nước và tấn công. Ảnh: Facebook
Cá măng sống Đà thường được người làm nghề chài lưới gọi là thủy quái sông Đà hay cá mập trên sông. Việc đánh bắt cá măng không dễ bởi nếu không chắc tay có thể bị chúng kéo xuống nước và tấn công. Ảnh: Facebook
Cá măng sống Đà thường được người làm nghề chài lưới gọi là thủy quái sông Đà hay cá mập trên sông. Việc đánh bắt cá măng không dễ bởi nếu không chắc tay có thể bị chúng kéo xuống nước và tấn công. Ảnh: Facebook
Cá măng sống Đà thường được người làm nghề chài lưới gọi là thủy quái sông Đà hay cá mập trên sông. Việc đánh bắt cá măng không dễ bởi nếu không chắc tay có thể bị chúng kéo xuống nước và tấn công. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cá măng sông Đà có giá khá cao, đặc biệt những con càng nặng thì càng đắt giá, chỉ dành cho người có tiền. Ảnh: Internet
Trên thị trường, cá măng sông Đà có giá khá cao, đặc biệt những con càng nặng thì càng đắt giá, chỉ dành cho người có tiền. Ảnh: Internet
Những con cá lăng trung bình bán ở sông Đà với giá khoảng 200.000 - 3000.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt
Những con cá lăng trung bình bán ở sông Đà với giá khoảng 200.000 - 3000.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt
Với người dân sông Đà, cá măng nướng là đặc sản không thể chối từ. Cá thơm ngon, thịt dai, da giòn, xém cạnh, mặn vừa đủ. Ảnh: Người lao động
Với người dân sông Đà, cá măng nướng là đặc sản không thể chối từ. Cá thơm ngon, thịt dai, da giòn, xém cạnh, mặn vừa đủ. Ảnh: Người lao động
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Đặc sản cá măng sông Đà #Cá măng nước ngọt #Cá hung dữ và săn mồi #Thương mại và giá trị cao #Người dân sông Đà thưởng thức

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT