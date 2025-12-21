Hà Nội

Kinh doanh

Xuất hiện người đầu tiên thế giới sở hữu tài sản 700 tỷ USD

Chỉ 4 ngày sau khi có khối tài sản trị giá 600 tỷ USD, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá 700 tỷ USD. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo Forbes, khối tài sản của Elon Musk hiện đạt mức kỷ lục 749 tỷ USD sau khi Tòa án Tối cao Delaware (Mỹ) khôi phục quyền mua cổ phiếu của Elon Musk đối với Tesla.

Phán quyết này đã đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới ban hành hồi năm 2024, vốn tuyên hủy gói thù lao bằng cổ phiếu của ông vào năm 2018 và từng được định giá khoảng 56 tỷ USD. Tòa án Tối cao Delaware cho rằng phán quyết năm 2024 nhằm hủy gói thù lao này là không phù hợp về mặt pháp lý và thiếu công bằng đối với ông Musk.

elon-musk.jpg
Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản 700 tỷ USD. Ảnh: Getty Image

Sau phán quyết, Tesla một lần nữa trở thành tài sản quý giá nhất của Elon Musk. Ngoài quyền chọn cổ phiếu, ông còn sở hữu 12% cổ phần phổ thông của nhà sản xuất xe điện này, trị giá 199 tỷ USD, nâng tổng giá trị các khoản đầu tư của ông vào Tesla lên 338 tỷ USD. Và đó chưa kể đến gói thù lao kỷ lục riêng biệt mà Tesla đã trao cho Musk vào tháng 11, có thể mang lại cho ông thêm tới 1.000 tỷ USD cổ phiếu (trước thuế và chi phí mở khóa cổ phiếu bị hạn chế) nếu Tesla đạt được các cột mốc hiệu suất "đột phá" như tăng vốn hóa thị trường hơn tám lần trong mười năm tới.

Tài sản có giá trị thứ hai của Musk, ước tính 42% cổ phần của ông tại SpaceX, hiện có giá trị thấp hơn 2 tỷ USD so với số cổ phần ông nắm giữ tại Tesla (ước tính khoảng 336 tỷ USD), dựa trên một đợt chào mua riêng tư được khởi động trong tháng này. Nhà sản xuất tên lửa của Musk được định giá ở mức 800 tỷ USD, tăng từ 400 tỷ USD hồi tháng 8. Tuy nhiên, chính SpaceX chứ không phải Tesla mới là công ty giúp Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới, khi nhà sản xuất tên lửa này được cho là đang nhắm đến việc IPO vào năm 2026, có thể định giá công ty ở mức khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.

Musk chỉ còn cách cột mốc đó khoảng một Larry Page nữa thôi. Đồng sáng lập Google và người giàu thứ hai thế giới có khối tài sản ước tính khoảng 253 tỷ USD – tức là ít hơn Musk tới nửa nghìn tỷ USD.

Sự gia tăng tài sản của tỷ phú Elon Musk phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng của các nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của Tesla, định giá của SpaceX và phổ biến của các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

