Chân dung tỷ phú 'xếp tiền thành núi' thưởng Tết cho nhân viên

Ngoài hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế nghìn tỷ, vị tỷ phú này còn được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.

Tỷ phú Phương Uy (sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Phương Đạt Liêu Ninh (Fangda Group)

Thưởng Tết bằng 'núi tiền"

Tập đoàn Phương Đạt hiện là một trong những "ông lớn" của ngành sắt thép Trung Quốc, với tổng tài sản vượt 120 tỷ NDT (hơn 428.000 tỷ đồng). Năm 2023, Phương Uy xếp thứ 59 trong danh sách người giàu Trung Quốc do Hurun công bố, sở hữu khối tài sản cá nhân khoảng 63 tỷ NDT (tương đương hơn 220.000 tỷ đồng).

Bên cạnh khối tài sản đồ sộ, vị tỷ phú Trung Quốc còn gây chú ý bởi cách đối đãi với nhân viên. Ông cho rằng, những con người đã đồng hành cùng công ty từ những ngày khó khăn là tài sản quý giá nhất.

Tập đoàn Phương Đạt đầu tư mạnh vào hệ thống phúc lợi cho người lao động. Ảnh: Baijiahao

Trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Phương Đạt đầu tư mạnh vào hệ thống phúc lợi cho người lao động. Tính đến đầu năm 2023, tổng số tiền phúc lợi mà doanh nghiệp chi cho nhân viên đã lên tới 3,8 tỷ NDT (khoảng 13.500 tỷ đồng).

Theo The Paper, từ năm 2011, Tập đoàn Phương Đạt duy trì thông lệ phát bao lì xì giá trị lớn mỗi dịp Tết. Chỉ trong vòng 8 năm, tổng số tiền lì xì đã vượt 900 triệu NDT (khoảng 3.300 tỷ đồng), trung bình mỗi nhân viên nhận khoảng 165.000 NDT (hơn 610.00 triệu đồng).

Năm 2019, tập đoàn của Phương Uy gây "bão mạng" khi sáng tạo hình thức thưởng Tết bằng cách dựng "bức tường tiền mặt" hay "núi tiền" cao ngất ngưởng, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho nhân viên. Không chỉ nhân viên đang làm việc, những người đã nghỉ hưu cũng nhận được trợ cấp từ tập đoàn. Từ đó, hình ảnh "núi tiền thưởng Tết" trở thành nét đặc trưng mỗi dịp xuân về của Phương Đạt.

Tập đoàn Phương Đạt thưởng Tết bằng cách dựng "bức tường tiền mặt". Ảnh: Baijiahao

Tuổi thơ nhặt rác mưu sinh

Ít ai biết, trước khi trở thành tỷ phú, ông từng có tuổi thơ gắn liền với những ngày tháng mưu sinh bằng nghề gom đồng nát.

Năm 6 tuổi, Phương Uy theo bố đi nhặt rác. Những thứ có thể bán được đều được hai bố con gom góp, đi bộ hàng chục cây số để đổi lấy tiền. Quãng thời gian mưu sinh vất vả này đã giúp cậu bé sớm học được cách phân loại phế liệu, nhận biết giá trị của từng loại sắt thép, nhựa, cũng như nắm bắt nơi nào thu mua với giá tốt nhất.

Ngoài 10 tuổi, Phương Uy đã bắt đầu có tư duy kinh doanh và biết cách tìm cơ hội kiếm tiền.

Năm 1990, hai bố con Phương Uy mở một nhà máy sản xuất hạt vi mô. Cũng trong giai đoạn này, do ngành thép rơi vào suy thoái, một nhà máy thép sắp phá sản đã phải bán tháo tài sản để trả nợ, trong đó có việc thế chấp một mỏ quặng sắt quy mô nhỏ cho Phương Uy. Khi đó, hai bố con không thể ngờ rằng mỏ sắt sau này trở thành "gà đẻ trứng vàng".

Vài năm sau, giá quặng sắt tăng mạnh, mang lại nguồn lợi khổng lồ, giúp gia đình họ Phương từng bước đổi đời.

Tỷ phú Phương Uy. Ảnh: Baijiahao

Có vốn lớn, Phương Uy mở rộng hoạt động kinh doanh. Ông lần lượt mua lại các mỏ than, nhà máy thép và doanh nghiệp đang thua lỗ tại quê nhà Liêu Ninh. Nhờ chiến lược quản trị hiệu quả, các cơ sở này đều chuyển mình mạnh mẽ, lợi nhuận tăng vọt.

Sau đó, Phương Uy tiếp tục lấn sân sang thị trường chứng khoán, chi tiền mua lại 4 công ty niêm yết gồm: Công ty Carbon Lan Châu, Sắt thép Nam Xương, ST Cẩm Hóa và Dược phẩm Đông Bắc, từng bước hoàn thiện đế chế công nghiệp mang tên Phương Đạt.

Ngoài tài năng kinh doanh, Phương Uy cũng được nhân viên yêu mến bởi phong thái khiêm tốn, gần gũi. Trong các buổi tổng kết cuối năm, ông thường trực tiếp giao lưu, phát quà cho nhân viên ở mọi cấp bậc.

Tỷ phú Phương Uy còn tích cực làm từ thiện. Tính đến năm 2023, Phương Uy và Tập đoàn Phương Đạt đã quyên góp tổng cộng 1,3 tỷ NDT (khoảng 4.800 tỷ đồng) cho các hoạt động xã hội.