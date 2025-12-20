Hà Nội

Cua lông Trung Quốc giá rẻ, bán tràn lan chợ Việt

Kinh doanh

Cua lông Trung Quốc giá rẻ, bán tràn lan chợ Việt

Nếu trước đây mỗi kg cua lông Trung Quốc có thể lên tới 1 triệu đồng, thì hiện nay mức giá chỉ còn vài trăm nghìn, thu hút nhiều người tiêu dùng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Từng là món ăn xa xỉ chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc cao cấp nhờ vào hương vị tươi ngon, giàu dinh dưỡng, cua lông Trung Quốc nay trở nên dễ mua hơn tại Việt Nam khi được bán đại trà khắp chợ. Ảnh: Facebook
Từng là món ăn xa xỉ chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc cao cấp nhờ vào hương vị tươi ngon, giàu dinh dưỡng, cua lông Trung Quốc nay trở nên dễ mua hơn tại Việt Nam khi được bán đại trà khắp chợ. Ảnh: Facebook
Trước đây, cua lông Trung Quốc giá khoảng một triệu đồng/kg, nhưng hiện giá bán phổ biến chỉ vài trăm nghìn mỗi kg. Ảnh: Facebook
Trước đây, cua lông Trung Quốc giá khoảng một triệu đồng/kg, nhưng hiện giá bán phổ biến chỉ vài trăm nghìn mỗi kg. Ảnh: Facebook
Trên chợ mạng, nhiều địa chỉ rao bán cua lông giá từ 350.000 - 900.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Ảnh: Facebook
Trên chợ mạng, nhiều địa chỉ rao bán cua lông giá từ 350.000 - 900.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Ảnh: Facebook
Một tiểu thương tại Hà Nội rao bán cua lông Trung Quốc loại to 5 con/kg, giá 640.000 đồng/kg. Trong khi đó, năm ngoái, mỗi kg cua lông loại 5-6 con giá bán phổ biến 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng). Ảnh: Facebook
Một tiểu thương tại Hà Nội rao bán cua lông Trung Quốc loại to 5 con/kg, giá 640.000 đồng/kg. Trong khi đó, năm ngoái, mỗi kg cua lông loại 5-6 con giá bán phổ biến 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng). Ảnh: Facebook
Thậm chí, một số đầu mối còn chào bán 90.000-100.000 đồng một con, mức hiếm gặp ở các mùa trước. Ảnh: Facebook
Thậm chí, một số đầu mối còn chào bán 90.000-100.000 đồng một con, mức hiếm gặp ở các mùa trước. Ảnh: Facebook
Ngoài kích thước, giá cua lông Trung Quốc hiện còn phân theo cua đực và cua cái. Cua đực giá khoảng 350.000 - 420.000 đồng/kg, trong khi cua cái - loại được ưa chuộng hơn do nhiều gạch, khoảng 580.000 - 640.000 đồng mỗi kg. Ảnh: Facebook
Ngoài kích thước, giá cua lông Trung Quốc hiện còn phân theo cua đực và cua cái. Cua đực giá khoảng 350.000 - 420.000 đồng/kg, trong khi cua cái - loại được ưa chuộng hơn do nhiều gạch, khoảng 580.000 - 640.000 đồng mỗi kg. Ảnh: Facebook
Với mức giá này, cua lông Trung Quốc hiện rẻ hơn cua gạch và ghẹ trong nước nên thu hút khách hàng trong mùa cao điểm. Ảnh: Facebook
Với mức giá này, cua lông Trung Quốc hiện rẻ hơn cua gạch và ghẹ trong nước nên thu hút khách hàng trong mùa cao điểm. Ảnh: Facebook
Theo các tiểu thương, giá cua lông Trung Quốc giảm mạnh do nguồn cung tăng cao. Ảnh: Facebook
Theo các tiểu thương, giá cua lông Trung Quốc giảm mạnh do nguồn cung tăng cao. Ảnh: Facebook
Tại Trung Quốc, theo Fujian Daily trang tin địa phương tỉnh Phúc Kiến, giá cua lông sống ở nước này năm nay thấp hơn cùng kỳ do nguồn cung dồi dào. Ảnh: Facebook
Tại Trung Quốc, theo Fujian Daily trang tin địa phương tỉnh Phúc Kiến, giá cua lông sống ở nước này năm nay thấp hơn cùng kỳ do nguồn cung dồi dào. Ảnh: Facebook
Cua loại phổ biến khoảng 105.000-200.000 đồng/con, tương đương 500.000 đồng đến một triệu đồng/kg. Riêng cua lông ở Giang Tô - dòng cao cấp được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, giá dao động 880.000 - 1,2 triệu đồng/kg chính vụ. Ảnh: Facebook
Cua loại phổ biến khoảng 105.000-200.000 đồng/con, tương đương 500.000 đồng đến một triệu đồng/kg. Riêng cua lông ở Giang Tô - dòng cao cấp được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, giá dao động 880.000 - 1,2 triệu đồng/kg chính vụ. Ảnh: Facebook
Ở phân khúc bình dân, cua lông cỡ nhỏ dưới 100 gram mỗi con, giá 75.000 - 100.000 đồng nhưng ít gạch. Ảnh: Facebook
Ở phân khúc bình dân, cua lông cỡ nhỏ dưới 100 gram mỗi con, giá 75.000 - 100.000 đồng nhưng ít gạch. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
