Kinh doanh

Bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển cát lậu trên sông Hậu

Đang vận chuyển lượng lớn cát lậu đi tiêu thụ, U.T.Đ và N.V.B đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 19/12, thông tin từ Công an xã Lục Sĩ Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 02 trường hợp tàng trữ cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, rạng sáng 16/12, Tổ công tác của Công an xã Lục Sĩ Thành phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Viĩnh Long tuần tra trên tuyến sông Hậu.

z7335245140925-2197f58aff2ae0fbb1fa6447a55501f7.jpg
Hai phương tiện vận chuyển cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Khi đến thủy phận ấp Tân Thạnh (xã Lục Sĩ Thành), lực lượng Công an phát hiện 01 sà lan số hiệu VL-15141 do U.T.Đ (SN 1988, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển và 01 ghe gỗ không số hiệu do N.V.B (SN 1989, tỉnh Tây Ninh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 người điền khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hơn 77 m3 cát trong khoang chứa của sà lan và hơn 23 m3 cát trong khoang chứa của ghe gỗ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: VOV)
