Sói đào tẩu khỏi vườn thú, hơn 250 người vất vả đi tìm

Khoảng 251 người gồm lính cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên vườn thú... tham gia cuộc tìm kiếm con sói 2 năm tuổi đào tẩu khỏi vườn thú ở Daejeon, Hàn Quốc.

Tâm Anh (TH)

Vào khoảng 9h15 sáng 8/4 (giờ địa phương), một con sói đực 2 năm tuổi bất ngờ đào đất rồi trốn khỏi khu nuôi nhốt tại vườn thú O-World ở Daejeon, Hàn Quốc. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm trên quy mô lớn và tạm dừng toàn bộ hoạt động đón khách tại vườn thú.

Đại diện O-World cho biết trong quá trình kiểm tra định kỳ trước giờ mở cửa, nhân viên vườn thú phát hiện thiếu một con vật. Sau khi kiểm tra camera giám sát, vườn thú O-World xác nhận con sói đã đào đất bên dưới hàng rào rồi trốn thoát ra ngoài. Vườn thú đã thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hỏa về việc con sói "đào tẩu" vào khoảng 10h24 ngày 8/4.

Con sói đực 2 năm tuổi đã "đào tẩu" khỏi vườn thú O-World. Ảnh: Daejeon City.

Một đội phản ứng liên ngành nhanh chóng được huy động, gồm 35 lính cứu hỏa, 116 cảnh sát cùng khoảng 100 nhân viên vườn thú, nhằm tìm kiếm và khống chế con sói.

Giới chức nhận định con sói nhiều khả năng vẫn còn trong khuôn viên vườn thú O-World và chưa trốn thoát ra khu vực bên ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vườn thú đã tạm thời đóng cửa và không đón khách vào tham quan.

Giới chức trách ở Daejeon cũng phát cảnh báo khẩn qua tin nhắn, thông tin tới người dân về việc một con sói đang được truy tìm trong khuôn viên O-World và khuyến cáo mọi người ở khu vực lân cận nâng cao cảnh giác.

Sau vài tiếng tìm kiếm trên quy mô lớn, lực lượng chức năng phát hiện con sói đang lang thang trên một con đường gần trường tiểu học trong khu vực vào khoảng 13h10. Theo đó, con sói được tìm thấy và đưa trở lại vườn thú O-World.

Kỳ tích hồi sinh 3 con sói trắng sau 12.500 năm biến mất

Công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences cho hay đã hồi sinh sói trắng tuyệt chủng nhờ công nghệ gene. Ba con sói được đặt tên Romulus, Remus, Khaleesi.

Theo thông báo của công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences, loài sói trắng đã tuyệt chủng từ 12.500 năm trước đã được hồi sinh nhờ công nghệ gene. Các chuyên gia của Colossal Biosciences đã công bố hình ảnh 3 con sói lông trắng như tuyết và gọi đó là "hồi sinh loài đầu tiên trên thế giới".
Sói trắng (Aenocyon dirus) tuyệt chủng vào cuối kỷ Băng hà cuối cùng. Thông qua tạo ra sói non giống hệt về hình dáng, Giám đốc điều hành Colossal Biosciences, ông Ben Lamm cho biết công ty đã tạo ra sói trắng con khỏe mạnh và hồi sinh loài động vật ăn thịt này sau 12.500 năm tuyệt chủng.
Xem chi tiết

Sự thật rùng mình trong vườn thú 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Di hài của nhiều loài động vật hoang dã trong các hố tế lễ đã được khai quật ở Trung Quốc giúp hé lộ sự thật rùng mình.

Tại khu lăng mộ hoàng gia của quần thể di tích Âm Dương ở An Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Đó là 19 cái hố nhỏ chôn cất nhiều loại động vật đa dạng khác nhau. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Xem chi tiết

Kỳ thú vườn quốc gia có biển, rừng mưa và núi tuyết lớn nhất Đông Nam Á

Nằm ở miền đông Indonesia, Vườn quốc gia Lorentz là vùng hoang dã hiếm hoi hội tụ núi tuyết, rừng mưa và biển nhiệt đới.

Vườn quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Lorentz có diện tích hơn 25.000 km², trải dài từ vùng ven biển Papua đến dãy núi cao hiểm trở, trở thành khu bảo tồn tự nhiên rộng lớn bậc nhất khu vực. Ảnh: Pinterest.
Vườn quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Lorentz có diện tích hơn 25.000 km², trải dài từ vùng ven biển Papua đến dãy núi cao hiểm trở, trở thành khu bảo tồn tự nhiên rộng lớn bậc nhất khu vực. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hệ sinh thái liên tục từ biển lên núi tuyết. Ít nơi trên thế giới có thể chứng kiến sự chuyển tiếp liền mạch từ rừng ngập mặn, đầm lầy, rừng mưa nhiệt đới đến núi cao phủ tuyết vĩnh cửu như Lorentz. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hệ sinh thái liên tục từ biển lên núi tuyết. Ít nơi trên thế giới có thể chứng kiến sự chuyển tiếp liền mạch từ rừng ngập mặn, đầm lầy, rừng mưa nhiệt đới đến núi cao phủ tuyết vĩnh cửu như Lorentz. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

