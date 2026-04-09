Sói đào tẩu khỏi vườn thú, hơn 250 người vất vả đi tìm

Vào khoảng 9h15 sáng 8/4 (giờ địa phương), một con sói đực 2 năm tuổi bất ngờ đào đất rồi trốn khỏi khu nuôi nhốt tại vườn thú O-World ở Daejeon, Hàn Quốc. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm trên quy mô lớn và tạm dừng toàn bộ hoạt động đón khách tại vườn thú.

Đại diện O-World cho biết trong quá trình kiểm tra định kỳ trước giờ mở cửa, nhân viên vườn thú phát hiện thiếu một con vật. Sau khi kiểm tra camera giám sát, vườn thú O-World xác nhận con sói đã đào đất bên dưới hàng rào rồi trốn thoát ra ngoài. Vườn thú đã thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hỏa về việc con sói "đào tẩu" vào khoảng 10h24 ngày 8/4.

Con sói đực 2 năm tuổi đã "đào tẩu" khỏi vườn thú O-World. Ảnh: Daejeon City.

Một đội phản ứng liên ngành nhanh chóng được huy động, gồm 35 lính cứu hỏa, 116 cảnh sát cùng khoảng 100 nhân viên vườn thú, nhằm tìm kiếm và khống chế con sói.

Giới chức nhận định con sói nhiều khả năng vẫn còn trong khuôn viên vườn thú O-World và chưa trốn thoát ra khu vực bên ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vườn thú đã tạm thời đóng cửa và không đón khách vào tham quan.

Giới chức trách ở Daejeon cũng phát cảnh báo khẩn qua tin nhắn, thông tin tới người dân về việc một con sói đang được truy tìm trong khuôn viên O-World và khuyến cáo mọi người ở khu vực lân cận nâng cao cảnh giác.

Sau vài tiếng tìm kiếm trên quy mô lớn, lực lượng chức năng phát hiện con sói đang lang thang trên một con đường gần trường tiểu học trong khu vực vào khoảng 13h10. Theo đó, con sói được tìm thấy và đưa trở lại vườn thú O-World.