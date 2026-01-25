Sự thật rùng mình trong vườn thú 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Di hài của nhiều loài động vật hoang dã trong các hố tế lễ đã được khai quật ở Trung Quốc giúp hé lộ sự thật rùng mình.
Mùa đông phủ tuyết trắng lên Shirakawa-go, biến ngôi làng cổ giữa núi rừng Nhật Bản thành bức tranh cổ tích yên bình, lung linh và đầy mê hoặc.
Trong khi thiên hạ còn đang tất bật ngược xuôi thì có 3 con giáp này lại như được quý nhân "trải thảm đỏ", may mắn suốt năm Bính Ngọ 2026.
Công viên ngập nước iSimangaliso ở Nam Phi là vùng bảo tồn thiên nhiên độc đáo, nơi hội tụ đa dạng sinh học bậc nhất châu Phi.
Căn nhà của ca sĩ Thu Phượng và chồng Tây luôn tràn đầy năng lượng tích cực nhờ sắc hoa rực rỡ và ban công xanh mướt.
Một cuộc không kích bất ngờ đã xảy ra ở gần biên giới Ukraine-Ba Lan, với những tên lửa đạt tốc độ Mach 10 lao xuống từ bầu trời.
Không cần đến spa hay những liệu trình cầu kỳ, bạn vẫn có thể sở hữu bộ móng tay chắc khỏe, bóng đẹp nếu duy trì những thói quen chăm sóc đúng cách dưới đây.
Không phải WF-1000X, Sony mở đầu năm 2026 bằng LinkBuds Clip với thiết kế kẹp tai mở độc đáo, pin dài và nhiều tính năng hỗ trợ nghe rõ hơn.
7 xác ướp báo săn được tìm thấy ở Ả Rập Xê Út, niên đại 1.800 năm tuổi, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về môi trường và văn hóa cổ xưa của khu vực này.
Mùa đông phủ tuyết trắng lên Shirakawa-go, biến ngôi làng cổ giữa núi rừng Nhật Bản thành bức tranh cổ tích yên bình, lung linh và đầy mê hoặc.
Ngày 25/1, Hà Nội phủ kín bởi sương mù dày đặc, AQI 230, mức độ cực kỳ có hại cho sức khỏe, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe người dân.
MANPAD Igla không khai hỏa, hệ thống S-300 vẫn im lặng, và các máy bay Su-30MK không cất cánh; Phòng không Venezuela ở đâu khi đặc nhiệm Mỹ đổ bộ?
Mẫu xe điện SU7 thế hệ mới của Xiaomi đang tạo nên cơn sốt tại thị trường nội địa khi đạt gần 100.000 đơn đặt trước chỉ sau 15 ngày mở cọc từ ngày 7/1/2026.
Trường Giang khóc rất nhiều vì quá lo sợ khi theo dõi Nhã Phương sinh con từ xa. Hiện tại, nam diễn viên hài hạnh phúc vì vợ con đều bình an.
Một công ty Trung Quốc đang đảo lộn ngành phần mềm khi biến AI thành “nhân công số”, khách hàng chỉ trả tiền nếu AI tạo ra kết quả thực.
Phạm Nguyễn Lan Thy gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới với mái tóc ngắn, khác hẳn hình ảnh nữ tính, dịu dàng gắn liền với cô trước đó
Tối 24/1, lãnh đạo BQL đường sắt đô thị TP.HCM kiểm tra công tác khoan khảo sát địa chất tại ga Lê Thị Riêng, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.
Giữa giá rét đậm kèm mưa phùn, nông dân các vùng trồng hoa của Hà Nội đã ra đồng từ tinh mơ, khoác áo mưa, lội ruộng chăm sóc hoa Tết.
Là đảo lớn nhất thế giới, Greenland có lịch sử địa chất dài và đầy biến động. Nhờ đó, Greenland có tài nguyên vô cùng phong phú.
Nghiên cứu tại miền nam Tây Ban Nha cho thấy các hình ảnh hơn 64.000 năm tuổi phản ánh ý tưởng, niềm tin và bản sắc của cư dân tiền sử.
Từ loài cây mọc hoang dại, ít được chú ý, táo gió Phan Rang trở thành đặc sản đắt khách mỗi dịp Tết nhờ hương vị giòn ngọt dễ ăn.
VĐV golf người Trung Quốc Muni He chính thức đính hôn với tay đua Formula 1 Alex Albon sau nhiều năm gắn bó.