Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật rùng mình trong vườn thú 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Kho tri thức

Sự thật rùng mình trong vườn thú 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Di hài của nhiều loài động vật hoang dã trong các hố tế lễ đã được khai quật ở Trung Quốc giúp hé lộ sự thật rùng mình.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu lăng mộ hoàng gia của quần thể di tích Âm Dương ở An Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Tại khu lăng mộ hoàng gia của quần thể di tích Âm Dương ở An Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Đó là 19 cái hố nhỏ chôn cất nhiều loại động vật đa dạng khác nhau. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Đó là 19 cái hố nhỏ chôn cất nhiều loại động vật đa dạng khác nhau. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Các hố này chứa xương của nhiều loài động vật bao gồm: trâu nhà sừng ngắn, hươu, nai, chó sói, báo, cáo, sơn dương, lợn rừng, nhím, thiên nga, sếu, ngỗng, chim ưng và đại bàng. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Các hố này chứa xương của nhiều loài động vật bao gồm: trâu nhà sừng ngắn, hươu, nai, chó sói, báo, cáo, sơn dương, lợn rừng, nhím, thiên nga, sếu, ngỗng, chim ưng và đại bàng. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Việc phát hiện những chiếc chuông đồng đeo quanh cổ một số con vật hé lộ nhiều sự thật thú vị. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Việc phát hiện những chiếc chuông đồng đeo quanh cổ một số con vật hé lộ nhiều sự thật thú vị. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Điều này cho thấy những con vật này được nuôi nhốt chứ không phải săn bắn, cũng không phải dùng để tế lễ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Điều này cho thấy những con vật này được nuôi nhốt chứ không phải săn bắn, cũng không phải dùng để tế lễ. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Những con vật này từng hoạt động như một sở thú phục vụ cho giới hoàng gia. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo cổ Trung Quốc.
Những con vật này từng hoạt động như một sở thú phục vụ cho giới hoàng gia. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo cổ Trung Quốc.
Vườn thú này được cho là có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Vườn thú này được cho là có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Trung Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Vườn thú #hoàng gia #Trung Quốc #động vật #chôn cất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT