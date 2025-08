Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng vụ 4 bác sĩ "chạy"chứng chỉ hành nghề

Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phản hồi thông tin liên quan đến vụ việc 4 bác sĩ chi tiền để cấp chứng chỉ hành nghề y, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình cấp chứng chỉ, Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và thẩm định hồ sơ thông qua hội đồng tư vấn. Tuy nhiên, các nội dung thực hành và giấy xác nhận thực hành là do các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp và chịu trách nhiệm.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận "khống" thời gian thực hành để hoàn tất hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y/Ảnh NLĐ

Trong một số trường hợp, nếu cơ sở cung cấp giấy xác nhận không trung thực, có thể dẫn đến việc cấp chứng chỉ hành nghề chưa đúng đối tượng.

Cụ thể, tháng 12/2019, Sở Y tế đã thành lập tổ kiểm tra việc xác nhận thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 cá nhân có thời gian thực hành thực tế không đúng với thời gian ghi trong giấy xác nhận.

Do đó, sở đã tiến hành thu hồi chứng chỉ hành nghề của các trường hợp này và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đây là các trường hợp cá biệt, không đại diện cho đa số đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm tận tụy, trách nhiệm và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk nêu rõ: "Những hành vi như vậy, dù chỉ là số ít, cũng có thể gây tổn hại đến niềm tin của người dân vào sự chuẩn mực và uy tín của đội ngũ thầy thuốc nói chung, làm lu mờ hình ảnh đẹp mà ngành y đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm".

Cũng theo báo cáo, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ việc đang trong quá trình được Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, xác minh và đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự. Do đó, để đảm bảo quy chế phối hợp, Sở sẽ cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin chi tiết về vụ việc nêu trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý làm rõ dấu hiệu sai phạm và xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề y cho 4 bác sĩ không đúng quy định/Ảnh NLĐ

Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 5/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố các bị can trong vụ việc “chạy” chứng chỉ hành nghề y. Trong đó, Lê Anh Tài (SN 1978), Hứa Chí Cường (SN 1981), Huỳnh Văn Bình (SN 1970) và Huỳnh Thành Giàu (SN 1976) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Cả 4 bị can đều có trình độ chuyên môn bác sĩ đa khoa.

Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976), bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ và Phan Văn Ánh (SN 1989) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Năm 2018, cả 4 bác sĩ liên hệ, chi tiền cho Hồng để làm chứng chỉ hành nghề nhưng không phải đi thực hành ở bệnh viện.

Hồng liên hệ với Phan Văn Ánh là Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Buôn Đôn (cũ) để nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 4 trường hợp trên vào huyện Buôn Đôn (cũ).

Tiếp đó, Hồng tìm cách liên hệ để Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên làm Giấy xác nhận thực hành cho cả 4 bác sĩ dù hầu hết đều không tham gia thực hành. Sau khi có giấy xác nhận quá trình thực hành của bệnh viện, Hồng nộp vào Sở Y tế Đắk Lắk.

Đến năm 2019, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho Cường, Giàu, Tài và Bình. Sau khi phát hiện việc 4 bác sĩ trên thực hành “chui” ở bệnh viện, Sở Y tế đã thu hồi các chứng chỉ này.