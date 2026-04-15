An Giang: Kỹ thuật Hiệp Thành trúng gói thầu xây lắp hơn 10,7 tỷ đồng

Vượt qua 9 đối thủ với giá trúng thầu sát nút, Công ty Hiệp Thành đã giành chiến thắng tại gói thầu xây lắp Trường THCS Phan Văn Trị, trong khi loạt nhà thầu khác bị loại vì những lỗi hồ sơ khó tin

Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12: Thi công xây lắp + thử tĩnh thuộc dự án Trường Trung học cơ sở (THCS) Phan Văn Trị. Gói thầu có giá dự toán 12.724.889.000 đồng, là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục tại địa phương.

Cuộc đua "về đích" sát nút

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 397/QĐ-BQLDA ngày 06/04/2026, Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành đã chính thức trúng thầu với giá 10.792.713.138 đồng. Với mức giá này, nhà thầu đã đưa ra tỷ lệ giảm giá khoảng 1,5% so với giá dự thầu sau khi tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng so với giá dự toán.

Quyết định số 397/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, đơn vị xếp hạng thứ hai là Liên danh Lê Phát - Đại Thành Phát chỉ thua cuộc với cách biệt mong manh về giá. Dù đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng mức giá sau giảm giá 10.806.659.681 đồng (giảm 14,67%) đã khiến liên danh này ngậm ngùi nhường bước cho nhà thầu Hiệp Thành.

"Điểm mặt" loạt sai sót khó tin của các nhà thầu

Dư luận đặc biệt quan tâm đến Báo cáo đánh giá E-HSDT khi chỉ ra một "ma trận" lỗi khiến 5/10 nhà thầu không vượt qua bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm và tính hợp lệ.

Liên danh Nhân Nghĩa (gồm Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nhân Nghĩa - Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Thịnh). Dù là một liên danh có tiềm năng, nhưng nhà thầu này đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ. Nguyên nhân được Tổ chuyên gia chỉ rõ là trong quá trình làm rõ hồ sơ, nhà thầu đã tự ý điều chỉnh tỷ lệ phân chia công việc trong thỏa thuận liên danh. Hành vi này vi phạm nguyên tắc đấu thầu vì làm thay đổi bản chất của thực thể dự thầu đã đăng ký ban đầu.

Công ty TNHH đầu tư xây lắp Vạn Đạt Thành vấp phải một lỗi "sơ đẳng": Cam kết tín dụng không đảm bảo thời gian hiệu lực. Theo yêu cầu, cam kết phải có hiệu lực từ ngày đóng thầu cho đến khi gói thầu hoàn thành, tuy nhiên đơn vị này lại cung cấp văn bản của ngân hàng với thời hạn không đáp ứng đủ 300 ngày thực hiện gói thầu. Hợp đồng tương tự kê khai không tương xứng với quy mô xây dựng trường học của gói thầu số 12.

Công ty TNHH Thành Sơn: Không đạt do Hợp đồng tương tự và nhân sự chủ chốt không đáp ứng E-HSDT, ngày 16/03/2026 tổ chuyên gia có gửi công văn số 38/CV.AH yêu cầu làm rõ nội dung E-HSDT nhưng nhà thầu giữ thái độ "im lặng", không thực hiện làm rõ hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các tài liệu chứng minh nhân sự và thiết bị thi công theo yêu cầu của Tổ chuyên gia.

Công ty TNHH MTV xây dựng Huỳnh Khanh: Không đạt về năng lực kinh nghiệm nêu trong E-HSDT, khi có công văn yêu cầu làm rõ nhà thầu đã không đăng tải lên hệ thống công văn trả lời làm rõ và không đính kèm các tài liệu bổ sung làm rõ theo yêu cầu.

Liên danh Hà Việt – Hoàng Việt Thắng: (gồm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hà Việt - Công ty TNHH Hoàng Việt Thắng): Không đạt do hợp đồng tương tự không đáp ứng E-HSDT, mặc dù ngày 16/03/2026 đã có công văn yêu cầu làm rõ nhưng đến hết ngày 21/03/2026 nhà thầu vẫn không trả lời làm rõ E-HSDT trên hệ thống quốc gia.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Hiệp Thành: (MSDN: vn1800710963), có địa chỉ tại Nguyễn Đệ, Phường Cái Khế, Cần Thơ, được thành lập năm 2008 do ông Huỳnh Hiệp Thành là người đại diện pháp luật. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 đã tham gia khoảng 129 gói thầu, trong đó trúng 58 gói, trượt 66 gói, 4 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy ghi nhận là 1.394.683.063.263 đồng (trong đó, với vai trò độc lập là 864.989.592.398 đồng, với vai trò liên danh là 529.693.470.865 đồng).

Trong năm 2025 nhà thầu cũng đã thực hiện một số các công trình tương tự có giá trị lớn. Cụ thể:

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng mới 12 phòng học, 10 phòng học bộ môn; Cải tạo 10 phòng học lầu và các hạng mục phụ trợ tại Ban Quản lý Dự án Khu vực Đông Hải, trị giá 25.061.841.000 đồng (tháng 12/2025)

Gói thầu: Thi công Cải tạo, nâng cấp nhà lưới, nhà kính và hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của Trường Đại học An Giang năm 2025 tại Trường Đại học An Giang trị giá 9.890.520.256 đồng (tháng 10/2025)

Gói thầu: Thi công xây dựng cải tạo hạng mục chính Ký túc xá (Tri Tôn, Tịnh Biên, Tân Châu, An Phú, Châu Đốc), Nhà khách Quốc tế và phòng học Dãy N + hạng mục phụ trợ + hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại Trường Đại học An Giang, trị giá 28.210.594.765 đồng (tháng 08/2025)

Gói thầu XL01: Xây dựng trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (bao gồm: chi phí xây dựng dự án, CPXD hạng mục đường dây trung thế 22kV và TBA 180kVA, hạng mục PCCC) tại Ban Quản lý dự án Khu vực Bạc Liêu, trị giá 22.615.137.562 đồng (tháng 01/2025)

Nhận định từ chuyên gia pháp lý

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích: "Việc nhà thầu tự ý sửa đổi thỏa thuận liên danh sau khi đóng thầu là vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Đấu thầu 2023. Đây không còn là lỗi kỹ thuật thông thường mà là sự nhầm lẫn về mặt tư duy pháp lý. Ngoài ra, việc các nhà thầu trượt vì thời hạn cam kết tín dụng cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu soát xét hồ sơ trước khi nộp."

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng nhấn mạnh: "Sự nghiêm ngặt trong việc loại bỏ các hồ sơ không đạt chuẩn là cần thiết để bảo vệ tính công bằng, minh bạch. Kết quả này phản ánh đúng tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đảm bảo chỉ những nhà thầu thực sự am hiểu pháp luật và có năng lực mới được giao trọng trách thực hiện dự án đầu tư công."

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ Đánh giá năng lực và kinh nghiệm là bước bắt buộc để sàng lọc nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án. Theo Điều 58 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ các tiêu chí về hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện (về tính chất, quy mô). Theo Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt". Nội dung đánh giá bao gồm: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa/xây lắp tương tự; năng lực sản xuất (nếu có); năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự, máy móc. Một trong những quy định quan trọng là việc thay thế nhân sự và thiết bị. Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư được phép cho nhà thầu bổ sung, thay thế một lần duy nhất trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung này trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới phải thực hiện đối chiếu chi tiết tài liệu chứng minh. Đặc biệt, pháp luật năm 2026 nghiêm cấm hành vi gian lận thông tin về năng lực. Nếu nhà thầu cố ý kê khai nhân sự hoặc hợp đồng tương tự không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả, hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức và bị xử lý theo quy định về hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Việc đánh giá năng lực hiện nay còn được hỗ trợ bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, nơi lưu trữ lịch sử trúng thầu và chất lượng thực hiện hợp đồng thực tế, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối.

