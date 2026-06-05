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Xã hội

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hoá năm 2026

Chiều nay 5/6 các thí sinh Thanh Hóa đã hoàn thành bài thi môn Anh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Bình Nguyên

Chiều nay 5/6, hơn 51.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành môn thi thứ 2 - môn tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Thanh Hóa được tổ chức từ ngày 4/6 đến ngày 6/6/2026, trong đó 2 ngày thi chính là ngày 5 và 6/6.

Ngày thi, lịch thi này áp dụng cho cả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT công lập và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú.

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Kỳ thi năm nay tỉnh Thanh Hóa có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi. Ảnh baothanhhoa.vn

Để hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên và tình nguyện viên được bố trí thường trực tại các điểm thi.

Nhiều hoạt động ý nghĩa như tiếp nước uống, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh đã được triển khai hiệu quả, góp phần tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài.

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT Thanh Hoá năm học 2026 như sau:

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - Thanh Hoá 2026 từ tuyensinh 247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.

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