Số ca nhiễm giun đũa chó mèo tại Khánh Hòa tăng cao trong hơn 1 tháng qua

Hơn 1.000 người khám, điều trị vì nhiễm giun đũa chó mèo, nguy cơ biến chứng nặng nề nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Theo báo SKĐS, ngày 15/12, BS.CKII Lý Thế Huy – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa thông tin, tính riêng từ ngày 1/11 đến 10/12 đã có 1.028 người đến bệnh viện khám, điều trị bệnh giun đũa chó mèo. Trong số này, có 1.024 người điều trị ngoại trú, 4 trường hợp điều trị nội trú. Tất cả người bị giun đũa chó mèo đều được bệnh viện điều trị tốt và được bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh.

Bệnh sán chó là do ấu trùng giun đũa chó (sán chó) lây nhiễm cho con người qua đường tiêu hóa. Ảnh minh họa/Internet

BS.CKI Nguyễn Bùi Nhật Tuyên – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh giun đũa chó mèo không lây trực tiếp từ người sang người mà nguyên nhân chính để nhiễm bệnh là do nuốt phải trứng giun có trong đất, cát bị nhiễm phân chó mèo; do tay không thường xuyên vệ sinh, móng tay bẩn; do sử dụng rau sống, thức ăn, nước uống không bảo đảm vệ sinh.

Đồng thời, trẻ em hay chơi đất, cát (nhất là khu vực có chó mèo hay phóng uế), mút tay, ôm hôn vật nuôi (kể cả thú cưng)… cũng có nguy cơ cao bị giun đũa chó mèo.

Triệu chứng chính của bệnh giun đũa chó mèo là ngứa ngáy không rõ nguyên nhân, đau bụng, sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn… Khi gặp tình trạng này, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Theo các bác sĩ, người dân bị bệnh giun đũa chó mèo do nhiễm phải trứng giun đũa chó hoặc ăn thịt động vật có chứa ấu trùng mà chưa được nấu chín.

Thông tin trên báo Khánh Hòa, bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Hoàng Ka cho biết: “Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, các triệu chứng bệnh sẽ cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đến khám quá muộn, khi các tổn thương trên da đã trở nên nghiêm trọng hoặc kéo dài, để lại di chứng khiến việc điều trị phức tạp và lâu hơn. Nguy hiểm hơn, bệnh nhiễm ấu trùng giun đũa chó, mèo có thể gây ra những biến chứng nặng nề. Ấu trùng có thể di chuyển đến gan gây viêm gan, vào phổi gây viêm phổi, thậm chí đến mắt gây viêm võng mạc, giảm thị lực và có nguy cơ mù lòa. Trong một số trường hợp hiếm, chúng có thể xâm nhập vào não và hệ thần kinh, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn”.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng bệnh nhiễm ấu trùng giun đũa chó, mèo, mỗi người cần duy trì những thói quen sinh hoạt an toàn như ăn chín, uống sôi; rửa rau quả dưới vòi nước sạch; rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với chó, mèo và trước khi ăn uống. Đặc biệt, việc tẩy giun định kỳ cho thú cưng, giữ vệ sinh sân vườn và chuồng trại nhằm hạn chế sự phát tán trứng giun ra môi trường. Khi có các biểu hiện bất thường như ngứa da kéo dài, nổi mề đay tái phát, rối loạn tiêu hóa hoặc gặp vấn đề về thị lực, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm kịp thời.