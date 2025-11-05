Bệnh giun sán gia tăng tại Khánh Hòa, nguy cơ từ nuôi chó mèo

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong vài tháng gần đây, nhiều người dân đã đến bệnh viện khám và điều trị các bệnh về giun sán (còn gọi là bệnh ấu trùng như sán chó, giun đũa chó, sán lá gan…).

Tất cả các trường hợp đến viện đều được đón tiếp, thăm khám và tư vấn điều trị kịp thời để hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cụ thể, từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10, có gần 6.400 người đến khám và điều trị bệnh giun sán (sán chó, sán lá gan…). Trong số này, hầu hết đều nhận thuốc và điều trị ngoại trú.

BS.CKI Nguyễn Bùi Nhật Tuyên – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong số người đến khám và điều trị các bệnh về giun sán trong mấy tháng qua, 60% liên quan đến sán chó, gần 40% liên quan đến sán lá gan.

Trước tình trạng không ít trường hợp mắc bệnh sán chó, nhiều người dân đã chủ động phòng bệnh.

Người dân nuôi chó, mèo cũng chủ động vệ sinh cho vật nuôi thường xuyên, không để chúng lên giường, ghế hoặc chỗ ngủ. Đặc biệt, mọi thực phẩm đều được nấu chín kỹ, nhất là nội tạng động vật, nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm sán chó.

Khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh sán chó, như ngứa ngáy ở nhiều vị trí trên cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Nhiễm sán chó gây ngứa, nổi mề đay kéo dài.

Theo BS.CKI Nguyễn Bùi Nhật Tuyên, các trường hợp bị sán chó ở Khánh Hòa gần đây đa phần ở mức độ nhẹ, chủ yếu gây ngứa ngáy, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan. Khi thấy các triệu chứng như phát ban, ngứa ở nhiều vị trí (lòng bàn tay, bàn chân, mặt), buồn nôn, táo bón, đau bụng… cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh sán chó, người dân cần tránh ăn đồ sống, nấu chín kỹ thức ăn, uống nước đã đun sôi; hạn chế ăn gỏi, tiết canh, nem chua hoặc các món thịt tái, chưa chín hẳn, vì trứng sán có thể tồn tại trong đó.

Các gia đình nuôi chó, mèo, gia súc, gia cầm cần vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi. Bên cạnh đó, chó, mèo cần được xích hoặc nhốt đúng nơi quy định, tránh thả rông để phóng uế bừa bãi.

Nhiễm sán chó gây ngứa, nổi mề đay kéo dài. Ảnh minh họa/Internet

Giun sán chó có tên khoa học là Toxocara canis, hình tròn, dài giống như giun đũa ở người. Giun sán chó trưởng thành sống trong ruột non của chó hoặc mèo. Trứng giun theo phân thải ra đất phát triển thành ấu trùng, phát tán trong môi trường rồi nhiễm vào thức ăn, nước uống của người. Trong cơ thể người, trứng nở thành ấu trùng nhưng không phát triển thành giun trưởng thành mà theo đường máu đến gan, phổi, mắt, thận, não...

Sau khi ký sinh, chúng tạo những bọc nước lớn chứa nhiều đầu giun và gây tổn thương ở các cơ quan này. Khi nang nước bị vỡ sẽ giải phóng hàng vạn đầu giun, lây lan vào các cơ quan phủ tạng khác, tạo nên u mới, có thể dẫn đến tử vong cho người bệnh.

Hiện nay bệnh giun sán chó ở người chưa có vắc - xin phòng bệnh, người dân phải chủ động phòng chống.