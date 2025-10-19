Hà Nội

Apple tiết lộ bí mật “chấm điểm” giấc ngủ bằng Apple Watch

Số hóa

Apple tiết lộ bí mật “chấm điểm” giấc ngủ bằng Apple Watch

Tính năng Sleep Score trên watchOS 26 giúp người dùng hiểu rõ chất lượng giấc ngủ thông qua điểm số từ 0 đến 100.

Thiên Trang (TH)
Apple ra mắt Sleep Score nhằm giúp người dùng nhìn rõ sức khỏe của mình qua giấc ngủ.
Tính năng này chấm điểm từ 0 đến 100, dựa trên thời lượng, độ đều đặn và mức gián đoạn giấc ngủ.
Theo chuyên gia Apple Health Technologies, Sleep Score được phát triển dựa trên hướng dẫn khoa học quốc tế.
Apple đã thu thập hơn 5 triệu đêm dữ liệu từ 70.000 người dùng để hiệu chỉnh thuật toán chấm điểm.
Thời lượng ngủ chiếm 40 điểm, trong khi giấc ngủ sâu và REM chỉ chiếm 10 điểm tổng cộng.
Người dùng có thể cải thiện điểm số bằng cách duy trì giờ ngủ cố định và hạn chế caffeine buổi tối.
Sleep Score không nhằm so sánh giữa các cá nhân, mà phản ánh thói quen ngủ của chính người dùng.
Với watchOS 26, tính năng này đã có mặt trên các dòng Apple Watch từ Series 6 trở lên, mở ra kỷ nguyên “ngủ thông minh” mới của nhà Táo.
Thiên Trang (TH)
#Apple Watch #Sleep Score #giấc ngủ #watchOS 26 #sức khỏe

